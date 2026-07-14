Corea del Sur aumenta su proyección de crecimiento económico por el auge de la IA

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Corea del Sur aumentó en un punto porcentual este martes su proyección de crecimiento económico para 2026 hasta el 3%, impulsado por los fabricantes de chips de memoria que suplen la creciente demanda global de la inteligencia artificial.

El optimismo por las perspectivas económicas del país asiático ha aumentado por las utilidades récord de los gigantes de los semiconductores Samsung Electronics y SK hynix, cuyos microchips de memoria son cruciales para el sector de la IA.

El gobierno lanzó una ambiciosa agenda económica con planes para invertir los esperados ingresos tributarios generados por los gigantes tecnológicos en proyectos públicos.

«Para este año proyectamos inicialmente un crecimiento económico real de 2%, pero hemos revisado la previsión al alza, a 3%», comentó el martes el ministro de Finanzas, Koo Yun-cheol, en una reunión del gabinete.

En una diapositiva mostrada en la presentación, el funcionario calificó el mercado de los semiconductores como una «bendición para los indicadores económicos».

Sin embargo, agregó que se necesita una respuesta política ágil para enfrentar «las situaciones económicas cambiantes, incluyendo la creciente polarización de la riqueza».

SK hynix y Samsung participan en una inversión público-privada por 800 billones de wones (540.000 millones de dólares) para construir un centro de chips en el suroeste de Corea del Sur, como parte de los esfuerzos por abordar la desigualdad regional.

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