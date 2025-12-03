Corea del Sur celebrará el aniversario de la fallida ley marcial como Día de la Soberanía

Seúl, 3 dic (EFE).- Corea del Sur celebrará cada 3 de diciembre el aniversario del fallido intento de imponer la ley marcial en el país como su Día de la Soberanía Popular, anunció este miércoles el presidente del país, Lee Jae-myung, en un discurso.

«El Gobierno (…) designará el 3 de diciembre como el Día de la Soberanía Popular para conmemorar la gran valentía y las acciones de nuestro pueblo. Conmemoraremos la preservación del orden constitucional y la democracia mientras exista la República de Corea», prometió Lee con motivo del primer aniversario de la crisis.

El mandatario aseguró, además, que el pueblo surcoreano merece recibir el Premio Nobel de la Paz por las protestas masivas que siguieron al anuncio del entonces presidente Yoon Suk-yeol de que impondría la ley marcial, una medida que fue revocada horas más tarde por los propios legisladores del país.

«Por excelentes que sean las leyes e instituciones, no son más que un castillo de naipes sin la influencia de quienes las apoyan y las implementan. En este sentido, el hecho de que nuestro pueblo derrocara pacíficamente la ley marcial ilegal (…) mediante los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes es un acontecimiento trascendental», destacó.

Lee recordó también que la cuestión judicial sigue pendiente, y apuntó que un «castigo estricto» para los responsables es «solo el comienzo».

Un año después de la crisis, Yoon se encuentra detenido de forma preventiva desde julio y se enfrenta a cargos por insurrección, que podría acarrear la cadena perpetua o incluso la pena de muerte (para la que existe una moratoria en el país desde 1997), así como por abuso de poder, entre otros cargos.

Su exministro de Defensa, el exministro del Interior y el exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia también están bajo arresto.

El primer alto cargo que recibirá sentencia en relación al fallido estado de excepción de 2024 será el ex primer ministro Han Duck-soo, con una resolución judicial prevista a finales de enero entre las peticiones de la fiscalía de 15 años de prisión. EFE

