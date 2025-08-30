Corea del Sur contactará a Pionyang para organizar un maratón interfronterizo

Seúl, 30 ago (EFE).- Corea del Sur aprobó oficialmente el plan de contactar a las autoridades norcoreanas para organizar un maratón internacional en el que los corredores cruzarían a Corea del Norte a través de la Zona Desmilitarizada (DMZ), en un esfuerzo más de Seúl para recuperar los intercambios intercoreanos.

El Ministerio de Unificación surcoreano dio luz verde al plan de contacto de la ciudad surcoreana de Paju, en la frontera con el Norte, según informó este sábado un funcionario municipal citado por la agencia local de noticias Yonhap.

El maratón contempla un recorrido que partiría del Parque de la Paz Imjingak, en el lado sur, para después cruzar el puente de la Unificación y la zona desmilitarizada (DMZ), y posteriormente pasar por la ciudad fronteriza norcoreana de Kaesong y regresar al punto inicial.

«Queremos celebrar con éxito el ‘Maratón Internacional de la Paz Paju-Kaesong DMZ’ para crear un escenario simbólico que conecte a la península coreana y al mundo a través de la paz», afirmó el funcionario.

La cita busca reunir a más de 20.000 corredores de al menos diez países y convertirse en un símbolo de cooperación transfronteriza, según el Gobierno de Paju.

La legislación surcoreana restringe cualquier contacto con el Norte sin el permiso previo del Gobierno.

Las autoridades municipales esperan reunirse con representantes norcoreanos a comienzos de 2026 para exponer el proyecto y fijar el calendario del evento, aunque por ahora se desconoce si Pyongyang responderá a la propuesta.

Desde su investidura en junio, la Administración surcoreana del presidente Lee Jae-myung ha tomado medidas de distensión como desmantelar altavoces en la frontera o suspender emisiones propagandísticas hacia el Norte; sin embargo, sigue rechazando las propuestas de diálogo. EFE

