Corea del Sur espera que Trump llegue el 29 de octubre para una visita de dos días

Seúl, 16 oct (EFE).- Las autoridades de Corea del Sur esperan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaje al país asiático entre el 29 y el 30 de octubre para una visita de dos días previa al comienzo de la cumbre de la APEC, recoge este jueves la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El asesor de seguridad nacional de Corea del Sur, Wi Sung-lac, dijo este jueves a la prensa que se espera que Trump mantenga una reunión con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, y que «se podría celebrar» una cumbre con China durante el mismo viaje.

La posibilidad de una cumbre entre Trump y el mandatario chino, Xi Jinping, en los márgenes de la cumbre de la APEC, que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju a finales de mes, ya se venía avanzando desde hacía días en la prensa, aunque la presencia del estadounidense más allá del día 29 todavía no está asegurada.

Este martes, además, el ministro surcoreano de Unificación, Chung Dong-young, sugirió la posibilidad de que Trump se encuentre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en la aldea de la tregua de Panmunjom, en la Zona Desmilitarizada que divide a las dos Coreas, aunque la cita requeriría que el estadounidense pase al menos una noche en el país.

Kim y Trump mantuvieron tres encuentros entre 2018 y 2019, durante el primer mandato del líder estadounidense, y, según Chung, las declaraciones de Kim del mes pasado sobre tener «buenos recuerdos» del estadounidense indican que estaría dispuesto a reunirse con él.EFE

