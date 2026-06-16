Corea del Sur inspeccionará plantas porcinas de Costa Rica con el fin de abrir su mercado

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San José, 16 jun (EFE).- Autoridades de Corea del Sur inspeccionarán a partir de este martes las plantas porcinas de Costa Rica y el sistema de vigilancia y control del sector, con el objetivo de abrir su mercado a los productos de cerdo costarricenses.

Una misión del Ministerio de Seguridad Alimentaria y Medicamentos de Corea del Sur será la encargada de inspeccionar durante una semana las plantas costarricenses.

Hará especial énfasis en el sistema oficial de inspección y control de la seguridad sanitaria e inocuidad de los alimentos, así como en el cumplimiento de las normas por parte de los establecimientos.

Durante el proceso de verificación, la misión coreana revisará los protocolos de seguridad sanitaria e inocuidad de los alimentos implementados por los establecimientos, así como los sistemas de inspección y control, y comprobará el cumplimiento de las normas y regulaciones establecidas por Corea en cuanto a la exportación de alimentos.

«Costa Rica ha realizado importantes esfuerzos para consolidar un sistema sanitario sólido, confiable y alineado con los más altos estándares internacionales», declaró en un comunicado el viceministro de Agricultura y Ganadería Fernando Vargas.

La visita de las autoridades de Corea «constituye una oportunidad para validar la calidad del trabajo que realizan nuestros productores, la industria y las instituciones responsables de la vigilancia sanitaria», agregó el funcionario.

Vargas subrayó que la eventual apertura del mercado coreano representaría «un paso significativo para diversificar los destinos de exportación de la carne de cerdo costarricense, generar nuevas oportunidades para el sector y fortalecer el desarrollo económico de las zonas rurales vinculadas a esta actividad».

La misión coreana contará con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) costarricenses. EFE

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