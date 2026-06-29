Corea del Sur invertirá 1,2 billones USD en industria de semiconductores y centros de datos de IA

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Corea del Sur invertirá cerca de 1,2 billones de dólares, el equivalente a más de dos tercios de su PIB, en un nuevo centro de fabricación de semiconductores y en centros de datos para la IA en varios años, en un contexto de fuerte demanda.

Esta enorme inversión se produce en un contexto de auge mundial de la IA, del que se está beneficiando la cuarta economía de Asia, cuyos fabricantes de chips de memoria se perfilan como una pieza clave del sector.

«La velocidad es el único camino para sobrevivir. Debemos asegurarnos los elementos centrales de la inteligencia artificial más rápido que cualquier otro país», declaró el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, en Seúl, en un acto de presentación de esta colaboración público-privada.

Samsung Electronics y SK Hynix realizarán una inversión récord de 800 billones de wones (unos 520.000 millones de dólares) en un nuevo polo de fabricación de semiconductores en el suroeste del país, informó el gobierno.

Ambas empresas han visto cómo sus beneficios y sus cotizaciones se disparaban en los últimos meses, pues la importante demanda de infraestructura de IA está impulsando el suministro mundial de chips de memoria.

El gobierno también anunció una inversión independiente de unos 650.000 millones de dólares en centros de datos de IA durante los próximos 10 años.

Los planes concuerdan con la agenda de Lee para el desarrollo industrial de regiones fuera de la capital, y el ministro de Industria, Kim Jung-kwan, afirmó que el proyecto de Samsung-SK Hynix incluirá cuatro plantas de fabricación.

«Desarrollaremos la región suroeste como un segundo polo de producción de semiconductores», señaló.

Por su parte, el ministro de Ciencia, Bae Kyung-hoon, anunció que el país invertirá 550 billones de wones en centros de datos de IA hasta 2029.

«Para 2035, se construirá un centro de datos de IA adicional de 10 gigavatios, con una inversión total que superará los 18,4 gigavatios y los 1.000 billones de wones», explicó.

Esta nueva inversión es, con mucho, la mayor de Corea del Sur.

Los analistas señalan que en el suroeste abundan los recursos de electricidad renovable, lo cual facilitaría que las empresas cumplan con su compromiso de aumentar el uso de energía verde.

Pero advierten de que construir un ecosistema totalmente nuevo de fabricación de semiconductores lejos de Seúl, donde se concentra actualmente la industria del ramo, requeriría una inversión y un tiempo considerables.

También preocupa la gran demanda de agua de este tipo de centros.

El sábado, el presidente Lee apuntó en X que «los estudios indican que es posible suministrar un millón de toneladas de agua industrial al día» en la región del suroeste.

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