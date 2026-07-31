Corea del Sur marca un récord de temperatura, con 41,4 grados, en plena ola de calor

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Tokio, 31 jul (EFE).- La ciudad surcoreana de Yangsan, en el sudeste del país, registró este viernes una temperatura máxima de 41,4 grados Celsius, la mayor registrada en la localidad desde que comenzaron los registros en 2008, recoge la agencia local de noticias Yonhap.

Se trata de la temperatura más alta registrada por una estación de la Administración Meteorológica de Corea (KMA) en todo el país, y la segunda más alta en general, solo por debajo de los 41,9 grados registrados el 1 de agosto de 2018 en Gwangju, al sur de Seúl.

El hito en Yangsan llega después de que la localidad alcanzara durante dos días consecutivos, el miércoles y el jueves, 40,3 grados Celsius, en plena ola de calor que afecta a toda Corea del Sur.

Según Yonhap, es solo la tercera vez que el termómetro se mantiene por encima de los 40 grados durante tres días seguidos en cualquier punto del país desde que comenzaron los registros en 1973.

Las autoridades meteorológicas surcoreanas han avisado de que se espera que la ola de calor continúe durante toda la semana que viene. EFE

jdg/crf