Corea del Sur multa a un gigante del comercio electrónico por una filtración de datos masiva

afp_tickers

2 minutos

Corea del Sur impuso este jueves una multa récord de 408 millones de dólares al gigante del comercio electrónico local Coupang por una filtración que dejó al descubierto los datos de más de 30 millones de clientes y provocó la crítica de legisladores estadounidenses.

Esta medida pone fin a una investigación de varios meses sobre la plataforma de venta minorista en línea más grande del país, que está constituida en Estados Unidos.

Las acusaciones de una fuga masiva de datos surgieron por primera vez en noviembre y se convirtieron en una fuente inesperada de fricción entre Seúl y Washington.

«Hemos decidido imponer un total de 624.680 millones de wones (unos 408 millones de dólares) en multas a Coupang por violar las obligaciones de seguridad y recopilar datos personales sin fundamento legal», indicó la Comisión de Protección de Información Personal surcoreana en un comunicado.

«Las medidas de seguridad básicas inadecuadas, incluida la mala gestión de las claves de autenticación y los controles de acceso laxos», provocaron que se expusieran los datos personales de unos 37,5 millones de usuarios, señaló la entidad.

Su investigación también reveló que «Coupang había recopilado ilegalmente los registros de actividad en línea de unos 11,17 millones de usuarios en sitios web y aplicaciones de terceros, y los había almacenado en una base de datos de tal manera que permitía la identificación individual».

Los legisladores surcoreanos difundieron una carta conjunta en abril en la que expresaban su preocupación por la «presión indebida» de políticos estadounidenses con respecto a la investigación de Seúl al gigante del comercio electrónico.

La carta, firmada por casi 100 diputados, se produjo tras las acusaciones de los congresistas republicanos estadounidenses de que la pesquisa sobre la empresa, que cotiza en Estados Unidos, constituía «medidas regulatorias discriminatorias» contra las empresas del gigante norteamericano.

kjk/kaf/arm