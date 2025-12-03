The Swiss voice in the world since 1935
Corea del Sur no tomará partido en la disputa entre China y Japón

afp_tickers
El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, afirmó el miércoles que su país no tomará partido en la disputa entre Japón y China alrededor de Taiwán.

«Hay una expresión coreana que dice ‘detenga una pelea, pero ayude a alcanzar un acuerdo’. Japón y China están en un conflicto y tomar partido solo agrava las tensiones», declaró Lee en conferencia de prensa.

«El enfoque ideal es la coexistencia, el respeto mutuo y cooperar hasta donde sea posible», declaró Lee, quien calificó al noreste de Asia como una «región altamente peligrosa en términos de seguridad militar».

Las relaciones China-Japón se han tensado desde que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sugirió que su país podría intervenir militarmente en caso de un ataque chino a Taiwán, isla de régimen democrático que Pekín reclama como propia.

En respuesta, China pidió a sus ciudadanos no viajar a Japón y varios eventos culturales han sido cancelados.

La semana pasada, una cantante japonesa fue retirada del escenario en Shanghái en pleno concierto como consecuencia de la disputa diplomática.

