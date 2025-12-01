Corea del Sur pide a Canadá retirar su plan para endurecer cuotas de importación de acero

Seúl, 1 dic (EFE).- Corea del Sur pidió este lunes a Canadá que retire su plan de imponer cuotas arancelarias endurecidas al acero importado, en una medida que, según Seúl, muy posiblemente está violando las normas del comercio internacional.

«El viceministro de Comercio, Park Jung-sung, ha expresado su fuerte pesar (por la medida) y exigido su rápida retirada», dijo su ministerio en un comunicado sobre una reunión en la capital surcoreana entre Park y Alexandra Dostal, una alta funcionaria del Ministerio de Desarrollo Económico de Ottawa.

Según la medida anunciada por Canadá la semana pasada, el país norteamericano reducirá a partir del 26 de diciembre el nivel de la cuota arancelaria para las importaciones de acero de los países con los que mantiene un tratado de libre comercio (TLC), entre ellos Corea del Sur, del 100 % al 75 % del volumen de importación de 2024.

De esta forma, los productos de acero surcoreanos exportados a Canadá estarán sujetos a un nuevo arancel del 50 % cuando el volumen supere el 75 % del nivel de exportación del año pasado.

El plan canadiense contempla, además, un nuevo arancel del 25 % a todas las importaciones de productos derivados del acero.

Park señaló que la medida de Canadá tiene una «alta posibilidad» de violar las normas del comercio internacional y contradice el espíritu del ‘Grupo de Ottawa’, un conjunto de 14 miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) afines a un sistema comercial multilateral.

El viceministro surcoreano señaló que la política podría afectar seriamente la inversión surcoreana en Canadá, advirtiendo de que la decisión amenaza las posibilidades de cooperación económica y estratégica entre ambos países.

Canadá fue el decimocuarto destino de exportación de acero de Corea del Sur en 2024, con unas 620.000 toneladas.

Las medidas parecen formar parte de la estrategia de Canadá para proteger su siderurgia en plena guerra comercial con Estados Unidos, que mantiene un arancel del 50 % al acero canadiense. Ottawa respondió con un gravamen del 25 %.

Varios analistas interpretan las nuevas restricciones como una señal de que Canadá no anticipa un acuerdo comercial con EE.UU. a corto plazo, lo que ha llevado al Gobierno del primer ministro Mark Carney a reforzar medidas defensivas. EFE

