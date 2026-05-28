Corea del Sur pide ayuda a Singapur para fomentar el diálogo intercoreano

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Seúl, 28 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, pidió este jueves a su homólogo de Singapur, Vivian Balakrishnan, ayuda para fomentar el diálogo intercoreano, durante una reunión en Seúl tras la visita del singapurense a Pionyang.

«Tras escuchar las impresiones del ministro Balakrishnan sobre su visita a Corea del Norte, (Cho) solicitó el interés y el apoyo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), incluyendo a Singapur, para crear las condiciones necesarias para el diálogo con Corea del Norte», detalló en un comunicado sobre la reunión el Ministerio de Exteriores surcoreano.

Balakrishnan, por su parte, aseguró estar de acuerdo y sugirió mantener una comunicación fluida, según el comunicado.

El ministro singapurense mantuvo este martes una inusual reunión en Pionyang con su homóloga norcoreana, Choe Son-hui, después de una visita a China. En el encuentro, ambos responsables acordaron mejorar las relaciones bilaterales, según la agencia oficial de noticias norcoreana, KCNA.

La gira de Balakrishnan llega después de que la agencia surcoreana de noticias Yonhap dijera que el presidente chino, Xi Jinping, podría visitar Corea del Norte esta semana, según un funcionario surcoreano de alto rango citado de manera anónima.

La portavoz de Exteriores de China, Mao Ning, dijo en una conferencia de prensa el lunes que no tenía información que ofrecer por el momento.

Desde su llegada al poder en junio de 2025, el actual presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ha señalado su intención de reactivar el diálogo intercoreano y ha tenido varios gestos conciliatorios con Pionyang, como suspender las emisiones propagandísticas con altavoces en la frontera, aunque Corea del Norte continúa rechazando el diálogo y considera al Sur una nación hostil. EFE

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