Corea del Sur suspende una emisión propagandística contra Corea del Norte tras 15 años

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Seúl, 1 sep (EFE).- El Ejército surcoreano suspendió este lunes la transmisión de un programa de radio propagandístico dirigido a Corea del Norte tras 15 años, en otro gesto de reconciliación intercoreana por parte del Sur.

El Ministerio de Defensa dijo, en un comunicado, que decidió suspender las emisiones de ‘La Voz de la Libertad’ como parte de las medidas para la reducción de tensiones militares entre el Sur y el Norte.

El programa se había reactivado en mayo de 2010, poco después del hundimiento de la corbeta surcoreana Cheonan, tras un ataque del Norte, según la agencia local de noticias Yonhap.

La suspensión se suma a otras medidas de la Administración del presidente Lee Jae-myung, que apenas tomó posesión en junio, para rebajar la tensión en la península.

El nuevo Gobierno surcoreano apagó los altavoces fronterizos de propaganda y el Servicio de Nacional de Inteligencia detuvo en julio sus propias transmisiones de radio y televisión hacia el Norte, que llevaban décadas activas.

Park Won-gon, profesor de Estudios Norcoreanos de la Universidad Femenina Ewha, señaló la semana pasada, en Seúl, que actualmente el único poder real de negociación de Seúl ante el Norte es cortar sus emisiones propagandísticas. EFE

