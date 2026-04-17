Corea del Sur y la UE prevén formar una alianza económica ante inestabilidad global

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Seúl, 17 abr (EFE).- Corea del Sur y la Unión Europea (UE) acordaron este viernes trabajar para el establecimiento de una alianza económica estratégica con el fin de reforzar sus lazos comerciales, tecnologías avanzadas y de seguridad económica frente a la inestabilidad global y reconfiguración de las cadenas de suministro.

La iniciativa se lanzó durante el primer diálogo estratégico de nueva generación Corea del Sur-UE celebrado en Seúl, que contó con la participación del ministro de Industria surcoreano, Yeo Han-koo, y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, informó el Ministerio de Industria surcoreano en un comunicado.

La reunión se realizó «para elevar la cooperación bilateral a una ‘Asociación Estratégica de Próxima Generación’ que abarca minerales críticos, tecnología avanzada y cadenas de suministro, en respuesta al entorno económico y de seguridad global en rápida evolución», dijo el ministerio.

La asociación servirá como marco de cooperación económica, mientras, según el ministerio surcoreano, las dos partes afinarán detalles de la misma en el futuro.

La cartera de Industria apuntó a la creciente competencia entre Estados Unidos y China, la reestructuración de las cadenas de suministro y la expansión del proteccionismo, como elementos a tomar en cuenta para forjar la asociación.

También discutieron la cooperación en materia de minerales críticos, considerando las limitaciones de producción de ambas partes, comprometiéndose a ampliar sus contactos ante las interrupciones en las cadenas de suministro globales.

Seúl y la UE coincidieron en reforzar la cooperación en los sectores semiconductores y baterías, así como la creación de un grupo de trabajo sobre la industria de cosméticos.

Ambas partes destacaron que el volumen comercial ha aumentado más de un 50 % desde la entrada en vigor del TLC, en 2011, hasta marcar en 2025 un récord de 136.800 millones de dólares (116.000 millones de euros) en intercambio de bienes, mientras que la inversión acumulada bilateral ascendió a 286.800 millones de dólares (243.300 millones de euros). EFE

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