Corea del Sur y OIM asistirán a migrantes y comunidades de acogida en frontera ecuatoriana

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Ginebra, 27 mar (EFE).- Más de 6.000 migrantes y miembros de comunidades de acogida en las zonas fronterizas de Ecuador recibirán asistencia humanitaria a través de un proyecto financiado por Corea del Sur e implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según informó esta agencia de Naciones Unidas.

La iniciativa ayudará a ampliar el acceso a servicios esenciales para personas vulnerables que transitan por pasos fronterizos clave con Perú y Colombia, destacó un comunicado de la organización.

De acuerdo con OIM, unos 550 migrantes en situación de vulnerabilidad transitan a diario por los pasos fronterizos de Huaquillas, en la frontera con Perú, y Lago Agrio y Tulcán, en los límites con Colombia, zonas a las que se dedicará el proyecto.

«La mayoría tienen grandes dificultades para acceder a agua potable segura, alimentos y medios de vida, y a menudo carecen de acceso a alojamiento seguro, servicios de salud y asistencia legal», destacó el comunicado.

El proyecto apoyará a los migrantes más vulnerables con alojamiento temporal, asistencia alimentaria, atención primaria de salud y apoyo en salud mental y psicosocial.

También incluye la distribución de kits de maternidad, higiene familiar y para bebés, así como la prestación de servicios de orientación legal. EFE

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