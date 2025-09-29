Corea del Sur y Panamá se la juegan ante los ganadores de la primera jornada en el Grupo B

The Swiss voice in the world since 1935
Raúl Gómez

Santiago de Chile, 29 sep (EFE).- La segunda jornada del Grupo B del Mundial Sub-20 de Fútbol que se juega en Chile, enfrentará este martes en Valparaíso a Panamá con Ucrania y a Corea del Sur-Paraguay, juegos decisivos, especialmente para la selección centroamericana y la asiática, que cayeron derrotadas en sus partidos inaugurales.

Panamá dio síntomas de poder plantar cara a cualquier selección, al suplir su falta de juego con intensidad, algo que casi le vale para arañar un punto de oro ante Paraguay, con la que perdió por 3-2.

Rafael Mosquera, estrella panameña, fue sustituido en el encuentro tras un partido algo gris. Ahora, ante Ucrania, los centroamericanos esperan lo mejor de su delantero.

Ucrania, que consiguió una trabajada victoria por 1-2 ante Corea del Sur, tiene en Hennadiy Synchuk y Oleksandr Pyshchur, autores de los goles, a dos de sus figuras junto al portero Vladyslav Krapyvtsov.

En el otro partido del grupo B, Corea del Sur se enfrentará con Paraguay, selecciones que demostraron en su debut que tienen un buen nivel ofensivo.

Corea del Sur fue de menos a más ante Ucrania, pero los dos tantos que recibió en los primeros 15 minutos le pesaron mucho.

El más destacado de los coreanos fue Byeongwook Choi, que generó peligro constante por la banda derecha y la entrada en la segunda mitad del número 6, Seungmin Son, le dio mayor frescura a su juego durante los segundo 45 minutos, por lo que el jugador del Daegu FC podría ser de la partida.

Paraguay, por su parte, llega con buenas sensaciones a la segunda jornada tras su victoria ‘in extremis’ ante Panamá, en el minuto 94, con gol de Tiago Caballero.

En la Albirroja, uno de los más destacados fue Enso González, delantero del Wolverhampton, que con un fútbol muy vistoso rubricó su desempeño con un acrobático gol ante Panamá.

Los partidos del grupo B del Mundial Sub-20 se jugarán en el estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso. EFE

rgg/jm/car

