Corinthians acuerda la quita de una deuda fiscal millonaria con el Gobierno brasileño

2 minutos

São Paulo, 5 feb (EFE).- Corinthians llegó a un acuerdo con el Gobierno brasileño para hacer la quita de una deuda fiscal de 1.200 millones de reales (228 millones de dólares o 193 millones de euros) que arrastraba con el Estado desde hacía casi dos décadas, informaron este jueves las autoridades.

El club de fútbol de la ciudad de São Paulo, que es uno de los más seguidos de Brasil y tiene al presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre sus aficionados, pagará 679 millones de reales (130 millones de dólares) a la hacienda pública, después de recibir un descuento del 47 % sobre el monto debido originalmente.

La Procuraduría General de la Hacienda Nacional señaló en un comunicado que la deuda era «irrecuperable» en su totalidad y apuntó que el descuento ofrecido por las autoridades al club está «muy por debajo» del máximo permitido por la legislación, que es del 70 %.

Como parte de las negociaciones, el reciente campeón de la Supercopa de Brasil se compromete a mantener una «regularidad fiscal» a partir de ahora, con el «pago adecuado de los tributos».

Además del equipo paulistano, el Gobierno ha llegado a acuerdos similares con otros clubes como el Internacional y el Sport de Recife, con deudas de 150 millones de reales (28 millones de dólares) y 114 millones de reales (22 millones de dólares), respectivamente.

El Gobierno de Lula se ha propuesto combatir la evasión fiscal, con el fin de costear los programas sociales y mantener el déficit bajo control.

Hacienda reveló el miércoles que en las últimas semanas regularizó deudas fiscales de varios grandes bancos, entre ellos el Itaú y el Banco Santander, que sumaban 3.300 millones de reales (unos 628 millones de dólares).

Los acuerdos permiten al Gobierno recuperar pasivos más rápidamente que si optara por la vía incierta y costosa del litigio. EFE

