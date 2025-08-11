Corinthians ficha al atacante brasileño Vitinho, del Al-Ettifaq saudí
São Paulo, 11 ago (EFE).- El Corinthians anunció este lunes el fichaje del atacante Vitinho, que hasta mayo estuvo en el Al-Ettifaq de Arabia Saudí, con un contrato que lo compromete con el club brasileño hasta fines de 2026.
«Estoy muy feliz y muy agradecido a Dios y al Corinthians por esta oportunidad. Es un honor estar aquí vistiendo la camiseta del Corinthians», expresó el nuevo fichaje en el comunicado divulgado por el albinegro.
El delantero, de 31 años, vuelve a Brasil sin costos, tras haber finalizado su contrato con el equipo saudí en mayo de este año.
Revelado por el Botafogo, Vitinho se desempeñó en otros clubes brasileños, como Internacional y Flamengo.
A inicios de su carrera fue vendido al CSKA ruso, en el que conquistó la Liga Rusa (2013/2014) y dos ediciones de la Supercopa de Rusia (2014 y 2018).
En el palmarés del brasileño figuran dos Copas Libertadores y dos Campeonatos Brasileños que conquistó junto al Flamengo, donde estuvo entre 2017 y 2022.
Se trata del primer refuerzo anunciado por el Corinthians en este mercado de pases, que comenzó el pasado 10 de julio y se extiende hasta el 2 de septiembre.
El Timão está decimotercero en el Brasileirão, con 22 puntos, y no se encuentra disputando copas internacionales este año. EFE
