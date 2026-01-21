Corinthians ficha al uruguayo Pedro Milans para las próximas cuatro temporadas

1 minuto

São Paulo, 21 ene (EFE).- El Corinthians brasileño anunció este miércoles el fichaje del lateral derecho uruguayo Pedro Milans, exjugador de Peñarol, para las próximas cuatro temporadas.

Milans, cuyo contrato va hasta diciembre de 2029, es el tercer refuerzo anunciado este año por el equipo de la ciudad de São Paulo.

El jugador de 23 años ya entrena con Corinthians y «en breve» estará «a disposición» para disputar partidos, según un comunicado del club.

En los tres años que estuvo en Peñarol, Milans conquistó la Liga Uruguaya de 2024 y la Copa de Uruguay de 2025.

Antes de eso, entre 2020 y 2022, el jugador compitió con el Juventud, equipo en cuyas bases se formó.

Ahora, aterriza en un Corinthians comandado por el técnico Dorival Júnior que el año pasado ganó la Copa de Brasil y quedó en decimotercer lugar en la Liga. EFE

jmc/gbf