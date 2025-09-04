Corinthians jugará en Libertadores con Always Ready y clubes de Colombia y Ecuador

2 minutos

Asunción, 4 sep (EFE).- El campeón Corinthians jugará con el boliviano Always Ready, un representante de Colombia y otro de Ecuador aún por definir en el Grupo A de la Copa Libertadores del fútbol femenino, que se disputará en Argentina del 2 al 18 de octubre, según se definió en un sorteo celebrado este jueves en la ciudad paraguaya de Luque.

La 17ª edición de la Copa Libertadores Femenina la disputarán 16 clubes representantes de las diez asociaciones miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), indicó esa institución deportiva en un comunicado.

Corinthians encabeza el grupo A tras conquistar su quinto título en 2024 con su victoria por 2-0 ante Independiente Santa Fe en Paraguay.

Como anfitrión del torneo, el argentino Boca Juniors lidera la llave B, en la que se enfrentará con el peruano Alianza Lima, el venezolano Adiffem (Academia Integral de Fútbol Femenino) y el brasileño Ferroviária.

Por su parte, el grupo C lo conformaron el brasileño Sao Paulo, el argentino San Lorenzo de Almagro, el Olimpia paraguayo y el Colo Colo de Chile, que ganó el trofeo en 2012 y ha sido tres veces subcampeón.

En tanto que en el grupo D quedaron la Universidad de Chile, el Nacional de Uruguay, Libertad de Paraguay y otro representante de Colombia que se conocerá próximamente.

Los dos mejores equipos de cada llave clasificarán a los cuartos de final de la Libertadores, señaló la Conmebol.

El ente rector del fútbol sudamericano informó, además, de que los estadios designados para el torneo continental son el Francisco Urbano y el Florencio Sola, ambos en la provincia argentina de Buenos Aires.

Esta será la segunda ocasión en que Argentina es sede de la Copa Libertadores femenina, después de haber acogido este certamen en marzo de 2021, cuando quedó campeona Ferroviária de Brasil.

Así quedaron establecidos los grupos:

– Grupo A:

Corinthians (BRA)

Representante de Ecuador

Always Ready (BOL)

Representante de Colombia 2

– Grupo B:

Boca Junior (ARG)

Alianza Lima (PER)

Adiffem (VEN)

Ferroviária (BRA)

– Grupo C

Sao Paulo (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Colo Colo (CHI)

Olimpia (PAR)

– Grupo D

Representante de Colombia 1

Libertad (PAR)

Nacional (URU)

Universidad de Chile (CHI). EFE

nva/lb/cmm