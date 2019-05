Re Bhumibol in Svizzera

Cuando el nuevo rey de Tailandia paseaba en Suiza Olivier Grivat, Bangkok 03 de mayo de 2019 - 16:30 Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarang, quien este sábado se convierte en rey de Tailandia, vivió entre 1960 y 1961 en Suiza, a orillas del lago Leman, con su familia. Esta imagen data del verano de 1960 y fue captada a orillas del lago, cerca del Château d'Ouchy, en Lausana. La reina Sirikit lleva de la mano a su hijo de 8 años. Ese niño que lleva una gorra de su escuela suiza es hoy un hombre de 66 años y desde mañana portará una espectacular corona real en forma de punta cónica: Maha Vajiralongkorn se convertirá en Rama X, el décimo soberano de la dinastía Chakri, fundada en 1782. Se calcula que unos 150 000 tailandeses acudirán a la ceremonia -la primera en su género en el país en los últimos 69 años-, en la capital del país, Bangkok. Los lazos reales con Suiza El 5 de mayo de 1950, el padre de Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarang Bhumibol o Rama IX, se convirtió en el gobernante del antiguo reino de Siam, a la edad de 23 años, tras el asesinato (¿o suicidio?) de su hermano mayor, Ananda, en 1946. El misterio nunca fue resuelto. Los dos hermanos habían asistido a la École Nouvelle de la Suisse Romande y luego a la Universidad de Lausana. Inmediatamente después de su coronación, el rey Bhumibol regresó a Suiza, donde la reina Sirikit dio a luz a la princesa Ubol Ratana el 5 de abril de 1951, en la ciudad de Lausana. La familia real vivió en Pully, en la Villa Vadhana. La pareja real se marchó en noviembre de 1951, pero en julio de 1960, los padres del nuevo rey Rama X regresaron a Suiza con sus cuatro hijos. Alquilaron una finca a orillas del lago Lemán, en Puidoux-Chexbres, la Villa Flonzaley. Después de celebrar la Navidad en los Alpes, la familia real regresó a Tailandia en enero de 1961 llevando en su equipaje “un recuerdo muy entrañable de su estancia” a orillas del lago Lemán.