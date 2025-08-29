Coronell recibirá premio de la SIP a nombre de periodistas de investigación colombianos

Bogotá, 29 ago (EFE).- El periodista colombiano Daniel Coronell aseguró este viernes que recibirá en octubre próximo el Gran Premio a la Libertad de Prensa que le otorgó hoy la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a «nombre de los periodistas de investigación colombianos».

«Gracias a la SIP por este honroso reconocimiento que recibo con humildad a nombre de los periodistas de investigación colombianos y de todos los colegas que trabajan para la comunidad hispana en Estados Unidos», expresó Coronell en una mensaje publicado en X.

Univision, cadena de la que Coronell es presidente de Noticias, destacó que la SIP concedió el reconocimiento al periodista por su labor, «su liderazgo en la televisión hispana en EEUU y su compromiso con la libertad de prensa».

Por su parte, la SIP resaltó que el colombiano es «una de las voces más influyentes y respetadas del periodismo en la región» a pesar de haber enfrentado «amenazas y persecuciones que lo obligaron al exilio».

El periodista, además de su trabajo en Univision, lidera el portal de opinión Los Danieles y tiene un espacio en la emisora W Radio Colombia conocido como El Reporte Coronell.

Igualmente es conocido por sus investigaciones sobre el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), con quien suele confrontarse en las redes sociales, y de otros sonados casos de corrupción en su país.

Para el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, el periodista, de 60 años, «encarna los valores más altos de la profesión periodística».

«Su trabajo incansable, su liderazgo en medios de alcance continental y su defensa de la libertad de prensa, incluso en los momentos más adversos, lo convierten en un referente para todos quienes creemos en el poder del periodismo libre e independiente», añadió.

Otros periodistas que han recibido este premio de la SIP son Juan Lorenzo Holmann Chamorro (Nicaragua), Jineth Bedoya (Colombia), Magdalena Ruiz Guiñazú (Argentina) y Roberto Cox (Estados Unidos), así como de forma colectiva y póstuma a periodistas mexicanos asesinados y al periodismo en el exilio.

El galardón será entregado en una ceremonia que tendrá lugar durante la 81 Asamblea General de la SIP en Punta Cana, República Dominicana, del 16 al 19 de octubre próximo. EFE

