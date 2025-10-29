Corrêa do Lago pide acciones concretas en la COP30, como el fondo para selvas tropicales

París, 29 oct (EFE).- El presidente de la próxima COP30, André Corrêa do Lago, pidió este miércoles acciones concretas en la cumbre del clima que se celebrará en noviembre en Brasil y puso como ejemplo la creación de un fondo internacional gestionado por el Banco Mundial para incentivar la preservación de selvas tropicales.

Esta iniciativa, anunciada en septiembre, forma parte de una estrategia para que la reunión que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém, en la Amazonía brasileña, se centre en acciones concretas y resultados, más allá de compromisos políticos.

El mecanismo, denominado Tropical Forests Forever Facility (TFFF, Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre), integrará la biodiversidad y las comunidades locales, recompensando económicamente a quienes participen en la conservación y restauración forestal.

Corrêa do Lago lo presentó como un ejemplo de soluciones tangibles que los países del Sur global pueden ofrecer para combatir el cambio climático.

Durante su intervención en un panel con expresidentes de cumbres climáticas y la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo, el brasileño Corrêa do Lago subrayó que la acción climática ha sido «frustrantemente lenta» en los últimos diez años desde la firma del Acuerdo de París.

Añadió que aún persiste una percepción de inequidad entre el Norte y el Sur, donde muchos países sienten que sus compromisos no se han traducido en cambios concretos.

«Si el acceso a la financiación se vuelve proporcional a las acciones que estos países ya han realizado, el Sur sorprenderá a todos con sus soluciones», afirmó Corrêa do Lago.

Citó como ejemplo Brasil, donde casi el 99 % de la población tiene acceso a electricidad y el 90 % de la generación energética proviene de fuentes renovables, lo que demuestra que es posible avanzar combinando desarrollo y sostenibilidad.

Insistió en que Belém debe ser un espacio para pasar de la negociación a la implementación, involucrando a gobiernos, empresas, instituciones financieras y comunidades locales.

«Necesitamos una sociedad civil más activa que nunca y aliados sorprendentes, como sectores empresariales y aseguradoras, que están viendo los efectos del cambio climático y quieren apoyar esta agenda», agregó.

Anne Hidalgo, por su parte, recordó el papel decisivo de los gobiernos locales y la colaboración internacional, y destacó que la COP30 debe traducir compromisos históricos en resultados tangibles y adaptados a cada región del mundo.

Corrêa do Lago cerró su intervención con un mensaje de optimismo: «La humanidad ha sabido adaptarse a muchas circunstancias; esta es otra oportunidad para demostrar que podemos construir una nueva economía y afrontar la realidad climática de manera positiva». EFE

