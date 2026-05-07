Correísmo, aún suspendido, insiste en que participará en las elecciones locales de Ecuador

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Quito, 7 may (EFE).- El movimiento político Revolución Ciudadana (RC), el mayor opositor del Gobierno de Daniel Noboa y liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), insistió este jueves que participará en las elecciones locales del próximo 29 de noviembre en Ecuador, pese a que la agrupación está suspendida en medio de investigaciones judiciales.

La presidenta de RC, Gabriela Rivadeneira, anotó en una rueda de prensa que se abstendrán de revelar las organizaciones políticas con las que participarán los candidatos de la RC, para evitar posibles acciones en contra por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusan, sin pruebas, estar aliado con Noboa.

Rivadeneira apuntó que en el «momento adecuado se dirá cuáles son las organizaciones políticas, tanto nacionales como provinciales, con las que vamos a actuar».

En la rueda de prensa, rechazó lo que consideró persecución contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores a Noboa y quien está encarcelado desde febrero pasado por casos vinculados a la comercialización de combustibles, su negocio familiar.

Rivadeneira dijo que en las elecciones buscarán mantener la alcaldía de Guayaquil, (la ciudad más poblada de Ecuador) a la que en las últimas elecciones llegó como titular Aquiles Alvaerz, de la mano de la RC, pero quien ahora está en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad del país.

La presidenta de la RC se solidarizó con Fiorella Icaza, la esposa de Alvarez, quien el miércoles dijo haber sido notificada de que la Fiscalía busca vincularla a uno de los casos en los que es investigado su marido.

«La persecución contra Aquiles ha sido tan dura, tan despiadada, y ahora vienen por mí. Y no solo por mí, también vienen por mi suegra, una mujer de la tercera edad que lleva más de 35 años viviendo en Estados Unidos», dijo Icaza en un video publicado en redes sociales.

Por otra parte, la presidenta de la RC volvió a expresar su rechazo al adelanto de las elecciones locales, inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027, pero modificadas para evitar problemas con un eventual fenómeno de El Niño, según ha señalado el CNE.

«Cuando vemos esa cancha inclinada y cuando vemos las normas de juegos falseadas, no confiamos en el proceso democrático», dijo al recordar que la RC no consta entre las organizaciones políticas habilitadas para participar en los próximos comicios locales por estar suspendida.

A inicios de marzo, la RC fue suspendida temporalmente por un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a pedido supuestamente del fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, tras abrir una investigación a la agrupación política por lavado de dinero al presuntamente haber financiado la campaña electoral de 2023 con fondos traídos desde Venezuela.

Los ecuatorianos acudirán a las urnas en noviembre para designar a prefectos/as y viceprefectos/as, alcaldes/as, concejales/as urbanos y rurales, vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031. EFE

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