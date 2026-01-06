Correísmo acusa a Noboa de «proteger» al jefe de la Judicatura para «resguardar intereses»

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 5 ene (EFE).- El correísmo acusó este lunes al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de «proteger» al titular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para «resguardar intereses oscuros», en medio del escándalo de presunta corrupción que lo envuelve por supuestas presiones que habría recibido un juez anticorrupción en un caso de lavado de activos.

«Hay que decirlo con claridad: Godoy es Noboa. Daniel Noboa lo puso en la Judicatura y hoy lo protege burdamente para mantener a su operador servil y resguardar intereses oscuros», señaló en un comunicado la Revolución Ciudadana, el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), la principal fuerza de oposición del país andino.

Este pronunciamiento se produjo después de que Godoy compareció hoy ante la Asamblea Nacional (Parlamento) para dar explicaciones sobre las supuestas presiones denunciadas por el juez anticorrupción Carlos Serrano por parte de un exdirector provincial de la Judicatura, quien le dijo que «ponga especial atención» en el caso de un narcotraficante serbio procesado por lavado de activos.

Posteriormente se conoció que ese serbio, identificado como Jezdimir Srdan, fue defendido por la esposa de Godoy, quien aseguró que había dejado ese y otros casos en noviembre de 2024.

El juez Serrano también denunció haber recibido amenazas tras ser parte del tribunal que sentenció al serbio a diez años de prisión, por lo que renunció al no contar con seguridad policial.

El jefe de la Judicatura dijo en su comparecencia que detrás de todo el escándalo estaba el correísmo y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, principal crítico de Noboa, quienes supuestamente buscaban «tomarse la justicia» para conseguir «impunidad» en casos como el que la Fiscalía sigue en contra de la autoridad municipal por presunto contrabando de combustible.

Sin embargo, el correísmo aseguró que «en lugar de rendir cuentas» Godoy «desvió el debate» y los atacó, «amenazando a quienes hemos tenido la valentía de denunciarlo, evadiendo deliberadamente el fondo de las acusaciones».

Además, señaló que Godoy había pedido comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, de mayoría oficialista, para defenderse del juicio político interpuesto por ellos, por lo que «no busca la verdad, busca refugio y un trámite complaciente».

El pasado 29 de diciembre, Noboa también se refirió a un supuesto intento del correísmo, junto a otras fuerzas políticas, de controlar la justicia.

«Es terrible hasta dónde pueden llegar. Les arde que lo hemos hecho mejor que ellos. Prefieren un país destruido donde tengan influencia a un país estable y próspero donde no tengan voz ni voto», dijo el mandatario en su cuenta de X, y recomendó a Godoy que renuncie tras la comparecencia de este lunes, algo que el jefe de la Judicatura dijo que analizará.

Por su parte, el juez Serrano también cuestionó la versión de Godoy en el Parlamento. «Renuncié a mi tranquilidad para dar algo de paz a este país que tanto amo y como respuesta fui abandonado por el CJ (Consejo de la Judicatura) cuando me opuse a quebrantar mi juramento como juez y grabé a quien me quiso presionar desde el poder», señaló en su cuenta de X. EFE

cbs/gpv