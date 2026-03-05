Correísmo acusa a Noboa de alinearse con Trump por ruptura diplomática de Ecuador con Cuba

1 minuto

Quito, 4 mar (EFE).- El correísmo calificó este miércoles la ruptura de relaciones diplomáticas de Ecuador con Cuba como «un vergonzoso y esbirro alineamiento» del presidente del país, Daniel Noboa, con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

«Declarar persona non grata al embajador y a sus funcionarios, y otorgarles 48 horas para abandonar el país, constituye una decisión grave que evidencia un vergonzoso y esbirro alineamiento con la política promovida desde Washington», señaló en un comunicado la Revolución Ciudadana (RC), el partido que lidera Correa.

«Esta postura no responde a los intereses ni al sentir del pueblo ecuatoriano, ni a los principios históricos de soberanía y autodeterminación de los pueblos que han guiado a América Latina», apuntó.

Para el correísmo, principal fuerza de oposición a Noboa en Ecuador, «resulta evidente que esta política de subordinación buscará ser celebrada en la reunión de presidentes de derecha fascista de la región, convocada para el 7 de marzo en Washington, donde seguramente Daniel Noboa buscará la ‘palmadita’ de aprobación de Trump. ¡Vergonzoso!».

A la vez que el Gobierno de Noboa expulsaba a toda la misión diplomática de Cuba acreditada en Quito, el Ejecutivo ecuatoriano retiró de La Habana a su embajador en Cuba, José María Borja. EFE

fgg/sbb