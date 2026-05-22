Correísmo pide quitar reserva de información del caso que llevó a su suspensión en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 22 may (EFE).- El movimiento político Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), pidió este viernes a un juez electoral que solicite a la Asamblea Nacional (Parlamento) que levante la reserva de la información de una investigación fiscal que llevó a su suspensión temporal, para así pedir que se revoque la medida.

La RC fue suspendida por nueve meses en marzo pasado por el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Joaquín Viteri, tras admitir a trámite una denuncia supuestamente presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, en la que se solicitaba la medida argumentando la existencia de una investigación reservada en contra del movimiento político por un presunto lavado de dinero, conocida como ‘Caja Chica’.

En ese caso, la Fiscalía investiga por delincuencia organizada a la excandidata presidencial Luisa González, a Correa y a otros miembros de la RC, pues presume que «ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023».

Sin embargo, la presidenta del partido, Gabriela Rivadeneira, alegó en un escrito dirigido al juez Viteri que la reserva de la investigación le impide ejercer su derecho a la defensa en el proceso ante el TCE y cuestionó que la suspensión siga vigente sin que se conozcan detalles del proceso que lleva el Ministerio Público.

«Usted ha solicitado que la Fiscalía le informe cada treinta días sobre el estado de la investigación. Pero como ésta es reservada de conformidad con la ley, se limita a hacerle conocer de manera abstracta que la misma sigue abierta. ¿Cómo, señor juez, puedo solicitar la revocatoria de una suspensión ilegal y sin ningún mérito, si todo es reservado?», señaló Rivadeneira.

La dirigente afirmó que es urgente levantar esa reserva «para defender el derecho de todos los adherentes y simpatizantes del Movimiento Revolución Ciudadana Lista 5 de votar por sus candidatos en las elecciones que se avecinan».

Además, fundamentó su pedido en la Ley de Acceso a la Información Pública, que señala que la información clasificada como reservada por los titulares de las entidades y/o que manejen las instituciones del sector público, podrá ser desclasificada en cualquier momento por la Asamblea Nacional, con el voto favorable de la mayoría calificada, en una sesión reservada.

La suspensión de nueve meses ya ponía en duda su participación como movimiento político en los comicios locales previstos para el 14 de febrero de 2027, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió en marzo adelantar las elecciones al 29 de noviembre, lo que dejó sin margen a los correístas para ser candidatos por su partido.

El correísmo ha asegurado que sí estarán en la papeleta, en alianza con otros partidos. EFE

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