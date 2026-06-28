Correísmo sella alianza con otro partido para participar en elecciones locales de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 28 jun (EFE).- El movimiento político Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), estableció una alianza con otro partido nacional para que sus candidatos puedan participar en las elecciones locales de noviembre, después de que en marzo fue suspendido temporalmente en el marco de una investigación fiscal por presunto lavado de dinero.

«En estas elecciones, Amigo-Listas 16 es la Revolución Ciudadana Listas 5 (RC5), porque, en una ilegalidad y arbitrariedad sin precedentes -y que todos los días debería recordar la ‘prensa’-, proscribieron a la RC5», señaló este domingo Correa en su cuenta de la red social X.

El exmandatario escribió esas palabras al compartir la publicación de un medio local en el que se señalaba que el alcalde de Quito, el correísta Pabel Muñoz, había sido designado el sábado como precandidato a la misma dignidad por el movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo).

Correa también compartió noticias de otros medios en los que se informaba que la excandidata presidencial del correísmo y expresidenta del partido, Luisa González, había sido escogida como precandidata para la Prefectura de la provincia costera de Manabí por Amigo.

De manera paralela, Juan Iván Cueva, quien fue candidato a la Presidencia por Amigo en los comicios de 2025, se deslindó este domingo del partido y dijo que la decisión de vincularse con la RC no contaba con su aprobación.

La actual presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, ya había anticipado semanas atrás que participarían en las elecciones locales del 29 de noviembre con otro partido, pero no confirmó el nombre para «cuidar» a sus aliados «de nuevos intentos de proscripción».

La RC fue suspendida en marzo pasado por un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), después de que admitió a trámite una denuncia supuestamente presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, en la que se solicitaba la medida argumentando la existencia de una investigación reservada en contra del movimiento político por un presunto lavado de dinero, conocida como ‘Caja Chica’.

En ese caso, la Fiscalía investiga por delincuencia organizada a González, a Correa y a otros miembros de la RC, pues presume que «ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023».

La suspensión de nueve meses ya ponía en duda su participación como movimiento político en los comicios locales previstos para el 14 de febrero de 2027, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió en marzo adelantar las elecciones al 29 de noviembre, lo que dejó sin margen a los correístas para ser candidatos por su partido. EFE

cbs/cpy