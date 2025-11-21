Correa se opone a reelección de prefecta crítica y apoya a excandidata González en Ecuador

Quito, 20 nov (EFE).- El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) tomó este jueves partido dentro de las fricciones internas de su partido Revolución Ciudadana al respaldar a la excandidata presidencial y presidenta del partido Luisa González, y anticipar que se opondrá a la reelección de Marcela Aguiñaga, prefecta de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil.

Correa manifestó esta postura después de que Aguiñaga se reuniera este jueves en Guayaquil con su homóloga de la provincia andina de Cotopaxi, Lourdes Tibán, del partido indígena Pachakutik y abiertamente anticorreísta.

«Lo que faltaba: reuniéndose con Lourdes Tibán. Una completa lástima. ¿Acaso no conocen cómo esa mujer nos ha insultado y difamado? Las cosas están claras. Nada nuevo bajo el sol», comentó Correa en X.

«Después de salir con Lourdes Tibán bajo el argumento de que no hay ‘banderas políticas’ para trabajar -que sí las hay, como también debe haber dignidad- seré el primero en oponerme a la reelección de Marcela Aguiñaga. Luisa tenía toda la razón. Jamás claudicaremos en principios», añadió posteriormente el exmandatario, que tiene en la excandidata presidencial a una de sus personas de mayor confianza.

Aguiñaga forma parte de un grupo de autoridades locales del correísmo como los prefectos de Pichincha, Paola Pabón, y de Manabí, Leonardo Orlando; y los alcaldes de Quito, Pabel Muñoz; y Guayaquil, Aquiles Alvarez, que pidieron a Correa una renovación en el partido tras haber perdido González las dos últimas elecciones presidenciales ante el actual presidente, Daniel Noboa.

La prefecta de Guayas y expresidenta de Revolución Ciudadana recibió este jueves en Guayaquil a Tibán como parte de una reunión de la Mancomunidad del río Guayas, con las autoridades de siete provincias que comparten este río.

«Cuando se trata del río Guayas, no hay banderas políticas: hay responsabilidad. El trabajo en equipo es la única ruta posible, sobre todo en tiempos donde algunos prefieren dividir. Nosotros elegimos unir fuerzas, tender puentes y obrar juntos por la gente», manifestó Aguiñada en redes sociales.

Al ver la reacción de Correa, Tibán expresó su sorpresa al calificarla de «increíble». «Vengo a Guayaquil y se armó el DESPELOTE. Muchos felicitaron ver a DOS MUJERES de distintos movimientos políticos unidas en la mancomunidad de 7 prefectos, pero a unos cuantos les dio diarrea», señaló la prefecta. EFE

