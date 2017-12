Derechos de autor

Evo Morales confía en la experiencia ferroviaria de Suiza Patricia Islas 14 de diciembre de 2017 - 13:00 Suiza firmó un memorándum de entendimiento con Bolivia para respaldar a las empresas helvéticas interesadas en participar en lo que el presidente de Bolivia, Evo Morales, califica como el ‘proyecto del siglo’: el Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI), cuyo costo asciende a cerca de 15 000 millones de dólares. "Ya está consolidado el proyecto. Se hará con la tecnología europea", afirmó Evo Morales durante la segunda visita oficial de un mandatario boliviano a Suiza, (luego de la de Jaime Paz Zamora en 1993). Morales y la presidenta de Suiza, Doris Leuthard, abordaron hoy el sueño del país minero sin salida al mar de servir de enlace ferroviario entre el Océano Atlántico y el Pacífico, con una ruta de 3 755 km de vías para el transporte de pasajeros y mercancías que una al puerto marítimo de Santos, en Brasil, con el de Ilo, en Perú. Evo Morales subrayó que el bioceánico es estratégico para el desarrollo de su país, entre los más pobres del cono sudamericano. Pero no solo. De concretarse, Brasil, que recién firmó (5.12) su memorándum de entendimiento con Bolivia para hacer realidad el CFBI, obtendría una alternativa por tierra al lento transporte marítimo de mercancías vía el Atlántico para cruzar el Canal de Panamá o descender al Cabo de Hornos, con dirección a China. De hecho, esta iniciativa ha puesto freno a un proyecto ferroviario chino (4 800 km) a través de la amazonia brasileña y Perú, sin pasar por Bolivia. Morales argumentó las ventajas de un corredor por el territorio boliviano y se ganó el respaldo de Perú y Brasil. Grupo empresarial de Suiza y Alemania Al respaldo en Sudamérica, donde Paraguay y Uruguay también ya han dado su respaldo con la intención de conectarse al CFBI, se suman Suiza y Alemania -esta última firmó en marzo su declaración de intención con Bolivia. Más de 30 firmas especializadas en el transporte sobre rieles conforman hoy el colectivo suizo-germano que espera participar en la realización del “Canal de Panamá del siglo XXI”. “Hemos estudiado el caso desde el inicio”, indica uno de estos expertos en sistemas ferroviales, el suizo Michele Molinari, que ha participado en encuentros con miembros del Grupo Operativo Bioceánico (GOB) y cuya empresa con sede en Winterthur -Molinari Rail- ya tiene un pie en Bolivia. Junto con la compañía española Joca construye el tren eléctrico metropolitano de Cochabamba (de 42km), en el Altiplano y sobre el trazo del Corredor Bioceánico. “Hemos trabajado muchos años para lograr un éxito de esta dimensión y de beneficio para todos los proveedores de Suiza, España, Alemania y de otros países europeos involucrados. Mostramos nuestra capacidad de suministrar tecnología ferrocarrilera de alta calidad con las exigencias y los niveles de competitividad del mercado mundial”. La participación de Molinari en Cochabamba ha dado acceso en Bolivia a empresas helvéticas como la de ingeniería Lombardi, la de inspección ferroviaria Amberg, la especialista en rieles Schwihag, la de señalización Bär Bahnsicherung, la de sistemas de comunicación ErvoCom y la constructora de vagones y locomotoras Stadler Rail. En el país alpino se han desarrollado eficientes sistemas de vías férreas métricas para pendientes y curvas muy pronunciadas y el sistema de cremallera más poderoso del mundo es de la firma Stadler. “En Suiza tenemos una gran experiencia en trenes de montaña para dar soluciones eficientes ante las características de la geografía boliviana, con descensos y ascensos, especialmente en el tramo que inicia cerca de Santa Cruz (416 msnm) hacia Cochabamba, en el altiplano y a más de 3 000 msnm, para de nuevo descender al puerto marítimo de Ilo, en Perú”, explica Molinari. El ingeniero y emprendedor suizo sabe que la declaración de intención firmada hoy entre Suiza y Bolivia ayudará a las negociaciones con bancos y aseguradoras para la financiación del CFBI. Hoy se dice muy complacido: “Con gran satisfacción veo que el Estado suizo está dispuesto a poner a disposición los grandes conocimientos reunidos en el país para la planificación y construcción de trenes y el traslado del tráfico pesado de mercancías de la carretera a los rieles, como en el proyecto del Gotardo; y que reconoce el empeño de Bolivia por hacer lo propio, impulsado un proyecto de integración para beneficio de la gente de toda la región. Me emociona pensar en el desarrollo que traerá este sistema de transporte en el sur americano, tal y como nos ocurrió en Suiza: hemos crecido como sociedad y país, gracias a nuestros trenes”. Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI) -Tendrá una longitud total de 3 755 km: 1 521 km en Brasil 1 894 km en Bolivia 340,5 km en Perú - Paraguay y Uruguay se han adherido al CFBI. Existe el plan de establecer un ramal ferroviario hacia territorio paraguayo. - El CFBI está destinado al transporte de mercancías y pasajeros. - Costo global: cerca de 15 000 millones de dólares - Duración de las obras: aprox. 7 años - Primer año operativo previsto: 2025 (Fuentes: IIRSA, GOB) Esta es la emisión completa transmitida en vivo en nuestro canal Facebook de la firma de la declaración de intenciones entre Suiza y Bolivia para realizar el CFBI y el encuentro con la prensa de la Presidenta Doris Leuthard y su homólogo boliviano Evo Morales :