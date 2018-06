Derechos de autor

Uso de drones para comunicar hospitales 05 de junio de 2018 - 16:13 Después de las pruebas iniciales en Lugano, Swiss Post (Correos) volará ahora sobre la capital suiza, Berna. Los drones de entrega transportarán muestras de laboratorio entre dos hospitales locales. En un comunicado publicado este martes, el Correo de Suiza dijo que los drones serían probados durante un período de dos semanas. Llevarán muestras de laboratorio entre el hospital universitario (denominado 'Inselspital') y el hospital Tiefenau en la capital helvética. Las muestras se entregan actualmente por mensajería o en taxi en casos urgentes. Después de la fase de prueba, el grupo del hospital del Insel decidirá si adopta este nuevo modo de transporte. Swiss Post contempla usar métodos de entrega similares en la ciudad más grande de Suiza, Zúrich. Señala que el uso de drones en el campo de la medicina tiene beneficios únicos, especialmente para entregar paquetes en lugares de difícil acceso.