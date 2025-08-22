The Swiss voice in the world since 1935

Correos de Francia también suspende el envío de paquetes a EE.UU.

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 22 ago (EFE).- La empresa pública de correos de Francia, La Poste, suspenderá a partir del lunes próximo los envíos de paquetes a Estados Unidos -a excepción de regalos con valor de hasta 100 dólares entre particulares- debido al endurecimiento de las reglas aduaneras estadounidenses, anunció este viernes la compañía.

La Poste justificó la decisión por «los plazos extremamente cortos» para adaptarse a los «nuevos procedimientos aduaneros» aprobados por Estados Unidos, que incluyen una tasa de un 15 % para los envíos procedentes de la UE aplicable a partir del 29 de agosto, según indicó en un comunicado.

Hasta ahora, los paquetes internacionales con un valor inferior a 800 dólares estaban exentos de impuestos y tasas aduaneras.

La decisión de los correos franceses sigue la estela de otras empresas europeas del servicio postal universal -englobadas en la organización PostEurop-, como las de España, Alemania, Bélgica, Suecia y Dinamarca.

La compañía francesa detalló que «únicamente» se podrán seguir despachando «los envíos de regalos entre particulares por un valor de 100 dólares» como máximo debido a que el decreto estadounidense no contempla tasas adicionales para esta clase de envíos.

La Poste francesa envía, cada año de media, 1,6 millones de paquetes, de los que un 80 % son de empresas y el 20 % restantes de particulares. EFE

atc/rcf/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR