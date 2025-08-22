Correos de Francia también suspende el envío de paquetes a EE.UU.

1 minuto

París, 22 ago (EFE).- La empresa pública de correos de Francia, La Poste, suspenderá a partir del lunes próximo los envíos de paquetes a Estados Unidos -a excepción de regalos con valor de hasta 100 dólares entre particulares- debido al endurecimiento de las reglas aduaneras estadounidenses, anunció este viernes la compañía.

La Poste justificó la decisión por «los plazos extremamente cortos» para adaptarse a los «nuevos procedimientos aduaneros» aprobados por Estados Unidos, que incluyen una tasa de un 15 % para los envíos procedentes de la UE aplicable a partir del 29 de agosto, según indicó en un comunicado.

Hasta ahora, los paquetes internacionales con un valor inferior a 800 dólares estaban exentos de impuestos y tasas aduaneras.

La decisión de los correos franceses sigue la estela de otras empresas europeas del servicio postal universal -englobadas en la organización PostEurop-, como las de España, Alemania, Bélgica, Suecia y Dinamarca.

La compañía francesa detalló que «únicamente» se podrán seguir despachando «los envíos de regalos entre particulares por un valor de 100 dólares» como máximo debido a que el decreto estadounidense no contempla tasas adicionales para esta clase de envíos.

La Poste francesa envía, cada año de media, 1,6 millones de paquetes, de los que un 80 % son de empresas y el 20 % restantes de particulares. EFE

