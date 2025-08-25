Correos de Italia se une a la suspensión temporal del envío de paquetes a Estados Unidos

Roma, 25 ago (EFE).- Poste italiane, la principal compañía de correos italiana, comunicó que se ve obligada, al igual que otros operadores postales europeos, «a suspender temporalmente la aceptación de todos los envíos con mercancías destinadas a Estados Unidos a partir del 23 de agosto» debido a la introducción de aranceles.

«Ante la ausencia de instrucciones diferentes de las autoridades estadounidenses o de excepciones a los plazos mencionados, Poste Italiane se verá obligada, al igual que otros operadores postales europeos, a suspender temporalmente la aceptación de todos los envíos con mercancías destinadas a Estados Unidos», comunicó.

Por el momento, explicaron, se seguirán aceptando los envíos de correo sin mercancía, así como los enviados por Poste Italiane a Estados Unidos a través del servicio «Poste Delivery International Express», gestionado mediante un proceso logístico diferente.

Esta nueva medida, explicaron, «se produce tras un decreto estadounidense aprobado el 30 de julio, que modifica los procedimientos aduaneros para las mercancías enviadas a EE. UU., que anteriormente disfrutaban de una franquicia de hasta 800 dólares.

«Es fundamental que se aclaren cuanto antes todos los detalles sobre la aplicación de los aranceles, tal como lo solicitan otros operadores internacionales. Este es uno de los primeros efectos de los aranceles de Trump, mal negociados por la UE, que tienen un impacto en la vida de los consumidores y las empresas que va mucho más allá del punto de vista político», afirmó los medios Luigi Daniele, de la organización de consumidores Consumerismo.

Mientras que la mayor asociación de consumidores italiana, Codacons, también exigió una intervención rápida: «En esta situación caótica, es necesaria la intervención urgente de la Comisión Europea para establecer procedimientos uniformes en toda la UE, garantizando la máxima transparencia para los usuarios de los servicios postales que sufren repercusiones negativas». EFE

