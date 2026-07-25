Corresponsal de guerra colombiana Catalina Gómez Ángel defiende periodismo «en las calles»

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Bogotá, 24 jul (EFE).- La periodista colombiana Catalina Gómez Ángel recibió este viernes el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2026 y reivindicó el periodismo desde el terreno al afirmar que los periodistas están para «detectar esos cambios y contarlos» y que el oficio «consiste primero en intentar entender».

«Para eso estamos los periodistas, para detectar esos cambios y contarlos. Nuestro oficio consiste primero en intentar entender y eso creo en la importancia de estar en las calles, de viajar alrededor de los países que cubrimos, de observar, de conversar, pero especialmente de oír a aquellos que tienen algo que decir», dijo Gómez Ángel al recibir el galardón de manos del director y cofundador de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi.

Afincada desde hace casi dos décadas en Teherán, la corresponsal aseguró que recibe el reconocimiento «con una enorme gratitud y con una gran responsabilidad».

«No lo hago a título personal, lo hago en nombre de muchas mujeres en lengua hispana y portuguesa que hemos elegido contar el mundo lejos de nuestras fronteras. Mujeres que intentamos comprender las sociedades que hay detrás de esos titulares que mandan las agencias y ponerles rostro», afirmó.

La periodista recordó las dificultades que enfrenta el periodismo internacional, desde los problemas económicos de los medios hasta las restricciones impuestas por algunos gobiernos y la pérdida de confianza de parte de la sociedad.

«A veces se suma que en los últimos tiempos prefieren dar acceso a los ‘influencers’ que respaldan su discurso y no a periodistas que se hacen y les hacen preguntas», señaló.

Como ejemplo de la importancia de permanecer sobre el terreno, Gómez Ángel evocó una cobertura realizada este año en Teherán, cuando, tras varios días de protestas y el corte de internet y de las líneas telefónicas, recurrió a «la metodología de esos viejos reporteros como Gabo»: recorrer la ciudad, hablar con la gente e intentar entender lo que estaba ocurriendo.

«Ese día confirmé el valor de estar allí, que tal vez sí había valido la pena permanecer tantos años en Irán. No tenía las respuestas ni alcanzaba a comprender la dimensión de lo que estaba ocurriendo en el país, pero había visto la represión y he escuchado los testimonios», recordó.

Gómez Ángel ha cubierto conflictos y movimientos sociales en Siria, Palestina, Irak, Egipto, Líbano, Turquía y Afganistán para medios como Caracol Radio, France 24, La Vanguardia y la Cadena SER.

En junio de 2023 sobrevivió al ataque con un misil ruso contra un restaurante en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en la región de Donetsk, donde compartía con el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo y la escritora ucraniana Victoria Amelina, quien falleció días después como consecuencia de las heridas sufridas en el bombardeo.

Con este reconocimiento, anunciado el pasado 4 de junio, el Consejo Rector del Premio Gabo destacó a Gómez Ángel como «una periodista que encarna, con independencia inquebrantable y vocación férrea, el mejor periodismo de una época en que el espacio público está siendo arrebatado por el autoritarismo y los grandes poderes tecnológicos y económicos». EFE

pc/jrh

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