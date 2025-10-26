Corresponsales extranjeros denuncian trabas para cubrir comicios legislativos en Argentina

3 minutos

Buenos Aires, 25 oct (EFE).- La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (Acera) denunció este sábado impedimentos impuestos por el partido del presidente, Javier Milei, a la cobertura periodística extranjera de las elecciones legislativas que se celebrarán el domingo en el país.

En un comunicado difundido en Buenos Aires, la entidad -que representa a más de noventa periodistas de medios internacionales y cuenta con más de cuarenta años de trayectoria- expresó «su enérgica preocupación y protesta ante los obstáculos impuestos por el oficialismo para la cobertura de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre».

Según explicaron, varios periodistas extranjeros fueron informados este sábado de que sus acreditaciones fueron denegadas, revocadas o canceladas sin justificación y no podrán ingresar a lugares clave para la cobertura, como el búnker del espacio oficialista, La Libertad Avanza.

«Un número significativo de nuestros colegas ha visto bloqueado injustificadamente el acceso al búnker de La Libertad Avanza, lo que les impedirá cumplir con su deber profesional de informar con transparencia y oportunidad», afirma el texto difundido.

La organización afirmó también que lo ocurrido «constituye una clara vulneración del derecho a informar y de la libertad de expresión, y limita la capacidad de la prensa internacional de reflejar de manera adecuada el proceso electoral argentino».

Calificó de «inaceptable» que se utilice «el argumento de ‘falta de espacio'» para restringir el acceso de los corresponsales.

La asociación solicitó, además, «la inmediata reconsideración de estas restricciones y la habilitación de todas las acreditaciones necesarias para el libre desempeño de la prensa extranjera» y apeló «a las autoridades electorales, garantes de la transparencia del proceso, para que intervengan a fin de asegurar el acceso irrestricto a la información y la plena libertad para ejercer el trabajo periodístico».

El primer candidato a diputado por el peronismo en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, replicó en sus redes el comunicado de la Acera y convocó a los profesionales extranjeros a comunicar desde el lugar donde su espacio esperará los resultados.

«Ante las trabas que el Gobierno nacional impone a los corresponsales extranjeros para la cobertura de las elecciones del 26 de octubre, Fuerza Patria los invita a cubrirlas desde su ‘búnker’, en ciudad de La Plata. Todos son bienvenidos», escribió en su cuenta de X.

Argentina celebrará este domingo elecciones legislativas en las 24 provincias del país para renovar parcialmente la composición de las dos cámaras del Congreso nacional, en unos comicios clave para las ambiciones del Gobierno de Javier Milei, que medirá además su nivel de apoyo a poco de cumplir la mitad de su mandato.

En todos los distritos electorales de Argentina se votará para renovar 127 escaños de la Cámara de Diputados, sobre un total de 257.

En paralelo, la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego votarán para renovar un tercio del Senado (24 de un total de 72).

La nueva composición del Congreso será inaugurada el próximo 10 de diciembre.EFE

lgu/gad