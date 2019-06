Millennium Banque Privée BCP (cuyo nombre se menciona con frecuencia en el documento) ha albergado diversas cuentas importantes en la operación de la red de blanqueo de capitales y pago de sobornos, al igual que Kyandra Ventures, JCB Consultancy, JTL Financial o Newell International.

Dos financieros suizos acusados por la justicia española François Pilet, Gotham City* 10 de junio de 2019 - 09:00 La investigación que el juez José de la Mata lleva a cabo en España por el presunto caso de corrupción en la empresa Defex se ha intensificado. En una acusación presentada el 20 de mayo de 2019, el juez de la Audiencia Nacional ha enviado a juicio a 24 personas y tres empresas relacionadas con la pieza angoleña de este caso. Entre ellos, dos intermediarios en Ginebra. Tal y como dio a conocer en julio de 2018 Gotham City (Venta de armas a Angola: los sobornos terminaron en bancos suizos), Suiza ha desempeñado un papel clave en la creación del sistema de blanqueo que ha permitido que los sobornos de la empresa pública de armas española Defex llegaran a las autoridades angoleñas. El auto de acusación del juez de la Mata dedica una buena parte de sus 258 páginas a los intermediarios suizos de este caso. Se acusa de malversación de fondos, blanqueo de dinero y falsificación de valores a Walter Stresemann, director de la empresa ginebrina especializada en creación de fideicomisos y estructuras en paraísos fiscales, Vistra SA, y a Vicente Ferro, presidente de la sociedad de gestión de activos Beaulac SA, que también tiene su sede en Ginebra. Los investigadores imputan a Walter Stresemann haber creado para los clientes de Beaulac toda una serie de compañías en el extranjero, cuentas bancarias, contratos comerciales falsos y facturas fraudulentas para el envío de las comisiones ilegales entre Defex y Angola, ofreciéndoles una apariencia de legalidad. Beaulac administró los fondos del expresidente de Defex, José Ignacio Encinas Charro, así como del exdirector de operaciones de la empresa, Ángel María Larumbe Burgui. La empresa de compensación de Ginebra Cofinor SA, que actualmente está en liquidación pero conocida en su momento como la “campeona de las transferencias de dinero discretas”, se ocupó de los detalles prácticos. Los investigadores revelan, por ejemplo, que en marzo de 2009, Vicente Ferro pidió a Cofinor que pagara en efectivo 143 200 euros a Ángel María Larumbe Burgui en Madrid. Utilizó un lenguaje codificado (“cajas de vino”, “bodega Far-East”) para solicitar el pago en billetes de 100 y 200 euros. Un empleado de Cofinor viajó desde Suiza para traer el dinero en efectivo. El importe correspondiente se abonó a Cofinor a través de fondos con ventajas fiscales creados específicamente para este fin. Insistiendo en la manera en que los fondos fueron tan “convenientemente blanqueados” gracias a la “inestimable colaboración” de Walter Stresemann y Vicente Ferro, el Ministerio Fiscal pide para ellos una multa de 5 millones de euros. El importe de su responsabilidad civil frente a Defex se estima en 12,5 millones de euros para cada uno. Walter Stresemann ha ocupado durante mucho tiempo puestos directivos en ARIF, organización con sede en Ginebra responsable de la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero entre los intermediarios financieros. A finales de 2016, participó en una conferencia cuyo título fue “La utilización de compañías offshore: ¿cuál es el problema?”. Contactado por Gotham City, Walter Stresemann afirma que siempre ha respetado las leyes en vigor en Suiza. “Nunca he tenido un papel activo en todo este asunto. Soy víctima de abusos por acusaciones que estoy seguro de que no pueden ser llevadas ante los tribunales”, dice. * Fundado por los periodistas de investigación Marie Maurisse y François Pilet, Gotham City es un boletín electrónico en el ámbito judicial especializado en delincuencia económica. Todas las semanas informa a sus abonados sobre casos de fraude, corrupción y blanqueo de dinero relacionados con el centro financiero suizo, basándose en documentos judiciales de acceso público. Gotham City selecciona todos los meses uno de sus artículos, lo enriquece y lo ofrece con acceso gratuito a los lectores de swissinfo.ch. Walter Stresemann señala que “los fondos recibidos por las empresas administradas por Fortis Intertrust o Vistra procedían de Defex [una empresa estatal] en beneficio de particulares españoles empleados por Defex. Excepto en un caso, nunca he actuado como director o signatario autorizado de las compañías mencionadas en la acusación”. Y dice, “no creo que España tenga jurisdicción. Sin embargo, siempre he cooperado con las autoridades españolas en el pasado”. Vicente Ferro también niega cualquier infracción. Afirma que en este caso Beaulac ha cumplido correctamente sus obligaciones de debida diligencia. Indica que ha cooperado con los tribunales españoles desde el inicio de la investigación y espera lograr un sobreseimiento. Si bien entre los acusados en este caso no hay ningún banco suizo, el papel de estos también plantea interrogantes: Millennium Banque Privée BCP, Julius Bär, Banque Audi, UBS, Ruegg Bank (adquirido por Société Générale), BSI (recuperado por EFG International), Hyposwiss, Barclays Bank e Indosuez amparaban cuentas sospechosas. En el Julius Bär existía una cuenta a nombre de la esposa de Ambrosio de Lemos Freire dos Santos, el comandante general de la Policía Nacional de Angola. Con él fue con quien Defex firmó una operación por valor de más de 152 millones de euros para proporcionar equipamiento a sus agentes. La cuenta de su esposa (abierta en 2008) recibió hasta 280 000 euros en sobornos. Millennium Banque Privée BCP (cuyo nombre se menciona con frecuencia en el documento) ha albergado diversas cuentas importantes en la operación de la red de blanqueo de capitales y pago de sobornos, al igual que Kyandra Ventures, JCB Consultancy, JTL Financial o Newell International. Se esperan nuevas revelaciones en los próximos meses. El juez José de la Mata está investigando de manera paralela las piezas del caso Defex relativas a Camerún y Arabia Saudí.