En abril de 2017 –tres meses antes de la comunicación de la fiscalía suiza– el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró a Henrique Capriles culpable de “irregularidades administrativas” durante su gestión del Estado Miranda, entre 2011 y 2013. El opositor fue condenado a no poder presentarse a las elecciones durante un período de 15 años.

Lara Torbar Ramírez y su marido, el piloto Rómulo Lander Fonseca, también tenían cuentas bancarias en UBP SA y en el banco J. Safra Sarasin, a través de su empresa Blue Skies Investment Inc.

Entre 2011 y 2013 Odebrecht aportó 5 millones de dólares de sus principales fondos ilícitos: Trident Intertrading Ltd y Klienfeld Services Ltd.

Allí los intermediarios del opositor Capriles (Juan Carlos Briquet Marmol, Lara Torbar Ramírez y el piloto Rómulo Lander Fonseca) tenían varias cuentas a nombre de Link Worldwide Corp y Blue Skies Investment Inc.

Los bancos suizos no han recibido fondos solo del Gobierno venezolano. A través de cuentas en Suiza también se han financiado las campañas de la oposición. La fiscalía helvética ha enviado esta información a Venezuela.

Odebrecht financió a la oposición venezolana a través de cuentas en Suiza François Pilet, Gotham City* 21 de marzo de 2019 - 11:00 Los bancos suizos no han recibido fondos solo del Gobierno venezolano. A través de cuentas en Suiza también se han financiado las campañas de la oposición. La fiscalía helvética ha enviado esta información a Venezuela. Este es otro ejemplo de la famosa neutralidad suiza, esta vez adaptada al sector bancario. Mientras el régimen “revolucionario” de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, transfirió entre 2007 y 2015 miles de millones de dólares a HSBC en Ginebra, la constructora brasileña Odebrecht financió a través de cuentas de la misma institución las campañas de su principal oponente, Henrique Capriles. Un total de siete bancos suizos han garantizado los sobornos que el grupo brasileño ha pagado a empresarios y políticos venezolanos para conseguir contratos públicos en el país sudamericano. Henrique Capriles Radonski, uno de los principales opositores al régimen chavista, figura entre ellos. Henrique Capriles, gobernador del Estado Miranda y candidato del partido Primero Justicia en las elecciones presidenciales de 2012, obtuvo el 44% de los votos frente a Hugo Chávez. A la muerte de Chávez, seis meses después, con un 49% de los votos, el joven líder “progresista-humanista” estuvo cerca de ganar frente a Nicolás Maduro. Operaciones sospechosas Documentos consultados por Gotham City muestran que las campañas de Henrique Capriles fueron financiadas en parte por el grupo constructor brasileño Odebrecht, y que el Ministerio Público de la Confederación (MPC, la fiscalía suiza) transmitió a Venezuela información sobre esta cuestión por iniciativa propia en 2017. El diario O Estado de S. Paulo ha revelado en un artículo publicado el pasado 17 de febrero la existencia de esta “transmisión por iniciativa propia”. Entre 2006 y 2013, Odebrecht financió un mínimo de diez campañas de la oposición. La fiscalía de la Confederación descubrió estas operaciones sospechosas en cuentas suizas al analizar los pagos de los fondos secretos del grupo brasileño en el contexto de la operación Lava Jato [nombre con el que se conoce la operación contra la corrupción de Odebrecht en Brasil y América Latina]. En julio de 2017, la fiscalía, por iniciativa propia, decidió informar a las autoridades de Caracas. La fiscal federal Dounia Rezzonico, que entonces trabajaba en la sede que tiene el MPC en Lugano, firmó la carta enviada a Venezuela. Rezzonico acaba de ser nombrada jefa de la división de “delitos económicos” tras la dimisión del fiscal Olivier Thormann. Según la investigación llevada a cabo por la fiscalía, entre 2011 y 2013 las empresas de Odebrecht inscritas en paraísos fiscales transfirieron más de 5,5 millones de dólares a las cuentas suizas de tres personas muy cercanas a Henrique Capriles: el empresario Juan Carlos Briquet Marmol, el piloto de jet privado Rómulo Lander Fonseca y su esposa Lara Torbar Ramírez. La prensa venezolana ya informó en 2014 que Juan Carlos Briquet Marmol había financiado varios viajes privados que el opositor Capriles realizó a Aruba en un avión pilotado por Rómulo Lander Fonseca. Henrique Capriles habría recibido 3 millones de dólares en sobornos de Odebrecht por los trabajos realizados en Miranda, un Estado en el que el grupo brasileño se mostró muy activo. 5 mil millones de dólares Los bancos suizos citados son los mismos que acogieron los fondos del régimen chavista. HSBC Private Bank (Suisse) SA, por ejemplo, que albergaba las enormes reservas de divisas del Gobierno en una cuenta a nombre de un pariente de Hugo Chávez, como se explica en este artículo: Allí los intermediarios del opositor Capriles (Juan Carlos Briquet Marmol, Lara Torbar Ramírez y el piloto Rómulo Lander Fonseca) tenían varias cuentas a nombre de Link Worldwide Corp y Blue Skies Investment Inc. Entre 2011 y 2013 Odebrecht aportó 5 millones de dólares de sus principales fondos ilícitos: Trident Intertrading Ltd y Klienfeld Services Ltd. Juan Carlos Briquet Marmol tenía una cuenta en el banco privado Edmond de Rothschild (Suisse) SA. En 2012, Odebrecht depositó en ella más de 2,6 millones de dólares. Lara Torbar Ramírez y su marido, el piloto Rómulo Lander Fonseca, también tenían cuentas bancarias en UBP SA y en el banco J. Safra Sarasin, a través de su empresa Blue Skies Investment Inc. “El único, de momento, incapaz de cumplir su mandato en este país es Nicolás Maduro”. Henrique Capriles 15 años de inelegibilidad En abril de 2017 –tres meses antes de la comunicación de la fiscalía suiza– el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró a Henrique Capriles culpable de “irregularidades administrativas” durante su gestión del Estado Miranda, entre 2011 y 2013. El opositor fue condenado a no poder presentarse a las elecciones durante un período de 15 años. “El único, de momento, incapaz de cumplir su mandato en este país es Nicolás Maduro”, alegó Henrique Capriles, antes de añadir “si la dictadura gime, es que quizá pronto sea nuestro turno, que estamos avanzando”. El pasado mes de febrero, Henrique Capriles concedió una entrevista al diario francés Libération, que lo describe como un “abogado de centroizquierda, gran admirador del programa de desarrollo brasileño liderado por Lula”. En la entrevista denunciaba la “tragedia económica y social” que atraviesa su país, “ahondada por una crisis política”. * Fundado por los periodistas de investigación Marie Maurisse y François Pilet, Gotham City es un boletín electrónico en el ámbito judicial especializado en delincuencia económica. Todas las semanas informa a sus abonados sobre casos de fraude, corrupción y blanqueo de dinero relacionados con el centro financiero suizo, basándose en documentos judiciales de acceso público. Gotham City selecciona todos los meses uno de sus artículos, lo enriquece y lo ofrece con acceso gratuito a los lectores de swissinfo.ch.