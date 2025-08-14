Corte colombiana declara culpable a un exdirector de la Policía por tráfico de influencias

2 minutos

Bogotá, 14 ago (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró culpable en primera instancia al general retirado y exdirector de la Policía Nacional Rodolfo Palomino del delito de tráfico de influencias al concluir que trató de interferir en una fiscal para frenar la captura de un empresario ganadero.

El fallo, divulgado este jueves, señala que Palomino permanecerá en libertad hasta que la Sala de Primera Instancia de la Corte fije la pena en la sentencia, que por estos delitos podría oscilar entre cuatro y ocho años de prisión.

Según el tribunal, Palomino, quien dirigió la Policía entre 2013 y 2016, acudió en febrero de 2014 a la residencia de la fiscal Sonia Lucero Velásquez para hablar sobre el ganadero Luis Gonzalo Gallo Restrepo, del departamento caribeño de Córdoba, quien estaba siendo investigado por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Gallo Restrepo era exintegrante de una junta ganadera que supuestamente había participado en la compra de más de 100 predios robados por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar de derecha desmovilizado en 2006.

La fiscal, que grabó la reunión, declaró durante el proceso judicial que el general habló del empresario como una persona «honorable» por sus aportes a causas sociales y su cercanía con altos dirigentes, incluidos el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) y figuras empresariales e internacionales.

Aunque Velásquez admitió que «no hubo petición directa de archivo, suspensión de la orden de captura contra Gallo Restrepo y menos que se cancelara», aseguró sentirse intimidada por la «presión institucional dada la jerarquía de su interlocutor y el contexto de la visita».

La sala consideró que el comportamiento de Palomino «sobresale por su antijuridicidad y culpabilidad» y confirmó su responsabilidad penal.

En la sentencia, el tribunal definirá si procede o no la captura del exdirector de la Policía, al no encontrar motivos para ordenarla en la audiencia de anuncio del sentido del fallo por su «comportamiento procesal» porque Palomino acudió «puntualmente a las citaciones». EFE

pc/csr/nvm