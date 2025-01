Corte de Apelaciones de Nueva York no paraliza la lectura de sentencia de Trump de mañana

2 minutos

Nueva York, 9 ene (EFE).- El presidente electo de EE.UU., Donald Trump sufrió este jueves otro revés judicial tras conocerse que la Corte de Apelaciones de Nueva York, el más alto tribunal del estado, no bloqueará la lectura mañana de su sentencia en el caso por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels, en el que fue condenado.

La sentencia, que impondrá el juez Juan Merchan, se conocerá a las 09.30 hora local (14.30 GMT) de este viernes y el magistrado ha ordenado que Trump esté presente en persona o virtualmente, pero ya adelantó que no incluirá una pena de prisión.

El miércoles los abogados de Trump recurrieron al alto foro judicial del estado así como a la Corte Suprema de EEUU en un intento por detener la lectura de la sentencia del caso, después de que el pasado mayo fuera declarado culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales para ocultar el dinero que se le pagó a Daniels por su silencio antes de las elecciones de noviembre del 2016.

La Fiscalía de Manhattan, que llevó el caso contra Trump, también acudíó ante la Corte de Apelaciones y expuso en su documento al tribunal que el argumento de Trump para retrasar su sentencia se basa en un concepto «absolutamente infundado» de inmunidad del presidente electo, destaca la cadena ABC.

«El presidente electo, por definición, aún no es presidente», indicó la Fiscalía. Por lo tanto, el presidente electo no desempeña ninguna de las funciones del Artículo II de la Constitución, y no hay funciones del Artículo II que se verían obstaculizadas por un proceso penal ordinario que involucre al presidente electo», se indica en el documento legal.

Incluso la Fiscalía de Manhattan pidió a la Corte Suprema que rechace la solicitud de Trump de bloquear la lectura de ala sentencia argumentando que «no hay base» para que el más alto tribunal del país intervenga en este caso y que la inmunidad no se extiende a Trump, quien no jurará a la presidencia hasta el 20 de enero.

Por el momento, y cuando falta menos de un día para conocerse la sentencia, falta por pronunciarse el Supremo del país sobre el último intento desesperado de la defensa de Trump de paralizar el fallo. EFE

