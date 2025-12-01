Corte de apelaciones inflige nueva derrota a Trump en intento por nombrar fiscal

afp_tickers

1 minuto

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos terminó el lunes con un intento del presidente Donald Trump de eludir el proceso habitual de confirmación del Senado y nombrar a su exabogada personal para un puesto de fiscal federal.

Un panel de tres jueces dictaminó por unanimidad que Alina Habba, de 41 años, ha estado sirviendo ilegalmente como Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.

Fue la segunda vez en una semana que un tribunal federal dictaminó que un fiscal designado por Trump fue nombrado ilegalmente.

El fallo de la semana pasada llevó a desestimar casos penales presentados contra dos adversarios políticos de Trump: el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James.

En ese caso, el juez de distrito Cameron Currie descalificó a Lindsey Halligan, designada por Trump, como fiscal para el Distrito Este de Virginia, y anuló las acusaciones contra Comey y James.

Los fiscales federales están sujetos a la confirmación del Senado.

cl/iv/mr/nn