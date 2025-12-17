Corte de apelaciones permite a Trump mantener a la Guardia Nacional en Washington

Washington, 17 dic (EFE).- Una corte federal de apelaciones decidió este miércoles permitir que las tropas de la Guardia Nacional movilizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permanezcan en Washington mientras examina la legalidad del despliegue de los soldados en la capital estadounidense.

El panel de tres jueces votó de manera unánime para conceder la apelación del Gobierno de Trump, otorgándole una victoria temporal que permite al republicano frenar el dictamen de un juez en primera instancia que le obligaba a ordenar el regreso de los miles de guardias nacionales presentes en el Distrito de Columbia.

El dictamen de 30 páginas se apoyó en el estatus legal especial de la capital, argumentando que el «presidente posee una facultad excepcional dentro del Distrito – sede del Gobierno federal- para movilizar a la Guardia Nacional», por lo que podría tener «muchas probabilidades de prevalecer en el caso».

La decisión del tribunal de apelaciones se produce semanas después del atentado contra dos soldados mientras patrullaban a unos 500 metros de la Casa Blanca, que resultó en la muerte uno de ellos y provocó heridas graves al otro.

El veredicto favorable a Trump también coincide con procesos judiciales en ciudades como Los Ángeles, Chicago o Portland, donde tribunales han cuestionado el alcance legal de las órdenes del presidente para activar a estos efectivos en contra de las autoridades locales.

El Tribunal Supremo también considera actualmente la legalidad del despliegue de la Guardia Nacional en Chicago.

Trump ha insistido en que quiere ayudar a erradicar la «ola de violencia» en estas ciudades, de mayoría demócrata, algo que los gobiernos estatales y locales rechazan.

A los 900 guardias nacionales de Distrito de Columbia movilizados por Trump en agosto, se le han unido fuerzas adicionales de al menos once estados liderados por republicanos, hasta un total de más de 3.000 tropas, según The New York Times. EFE

