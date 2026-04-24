Corte de arbitraje en Brasil aparta al magnate John Textor de la dirección del Botafogo

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El magnate estadounidense John Textor fue apartado de la dirección del Botafogo por decisión de un tribunal de arbitraje brasileño, anunció este viernes el club de Rio de Janeiro.

El proceso de arbitraje es uno de los frentes de la pugna entre Textor, propietario del Botafogo, y la trasnacional Eagle Football Holdings Bidco, a través de la cual el norteamericano compró al equipo carioca en 2022.

«Con el objetivo de asegurar la continuidad operativa y la adecuada representación institucional de la compañía, se ha nombrado, con carácter interino, al Sr. Durcesio Mello para ejercer la función de Director General», informó el cuadro brasileño en un comunicado divulgado en la madrugada.

El club anticipó que pedirá «la revisión de la decisión» a la corte de arbitraje.

La llegada del empresario al Fogão impulsó a una institución con serios problemas económicos y deportivos.

Su inyección financiera permitió que el equipo ganara el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2024, pero tras el doblete histórico los problemas monetarios tocaron la puerta de nuevo.

El Botafogo atraviesa dificultades financieras en medio del colapso de Eagle Football Holdings Bidco, que posee la mayoría accionaria del conjunto brasileño, así como del Olympique de Lyon francés y del Molenbeek belga.

«Estoy en paz (…), sé que nuestro proyecto juntos va a continuar», reaccionó Textor en la madrugada del viernes en Instagram, al comentar un video de entrenamiento de uno de los jugadores del equipo, Alex Telles, en las instalaciones del club.

– Guerra de accionistas –

El miércoles, la SAF del Botafogo (Sociedad Anónima de Fútbol, órgano de gestión de los accionistas) anunció que solicitó a la justicia de Rio de Janeiro una solicitud de recuperación judicial.

Pidió, además, la «suspensión temporal» del derecho al voto de Eagle Bidco como accionista mayoritaria, acusándole de «obstaculizar la entrada de nuevo capital al club».

Según fragmentos de la decisión tomada la noche del jueves por el tribunal de arbitraje, filtrados por la prensa brasileña, Textor fue apartado tras tomar medidas con «el potencial de causar daños irreparables a los accionistas y a toda la comunidad de aficionados del Botafogo».

De acuerdo con esas citas, la salida del estadounidense será «objeto de reanálisis» el 29 de abril.

La AFP se comunicó vía telefónica con un funcionario del tribunal de arbitraje de la privada Fundación Getúlio Vargas, encargada del proceso. El texto de la decisión, dijo, está «bajo confidencialidad» de las partes.

Eagle Football Holdings Bidco controlaba al Botafogo, al Lyon y al Molenbeek bajo un modelo de flujo de caja compartido, según Textor.

El holding entró en crisis entre cuestionamientos a la gestión del estadounidense, destituido de su dirección en 2025.

Se mantuvo al frente del Botafogo, pese a ello, por una decisión de la justicia brasileña que congeló las acciones del club.

Bajo la dirección de Textor, el equipo inició procesos judiciales contra Eagle Football Holdings Bidco y el Lyon en reclamo de deudas.

El pedido de recuperación judicial fue hecho «sin deliberación en asamblea de accionistas», por lo que «viola frontalmente las normas de gobernanza que rigen la sociedad», según la decisión del tribunal de arbitraje, citada por la prensa local.

El club reclamó que la salida de Textor «no guarda correspondencia con las peticiones sometidas a la consideración» de la corte de arbitraje.

Eagle Football Holdings Bidco, que se encuentra bajo administración judicial en Inglaterra, publicó recientemente un anuncio de venta de los tres clubes en los que tiene la mayoría accionaria.

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