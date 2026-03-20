Corte de Ecuador ordena que toque de queda sea monitoreado por Defensoría del Pueblo

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Guayaquil (Ecuador), 20 mar (EFE).- La Corte Constitucional de Ecuador declaró este viernes la constitucionalidad del toque de queda nocturno que rige en cuatro provincias del país, pero ordenó que sea monitoreado por la Defensoría del Pueblo y que se garantice que la prensa y organizaciones internacionales pueda realizar su trabajo durante esas horas.

Por medio de un dictamen, el alto tribunal señaló además que la medida no debe afectar la continuidad de los servicios esenciales y que su implementación debe respetar los derechos humanos y el debido proceso en todas las actuaciones de la fuerza pública.

La restricción de movilidad, ordenada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa para que las fuerzas de seguridad realicen operaciones contra el crimen organizado, está vigente desde el pasado domingo hasta el 31 de marzo en las provincias del Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, entre las 23:00 y 5:00 del siguiente día (4:00 y 10:00 GMT). EFE

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