Corte de EE.UU. concede un recurso a Argentina en el caso por la nacionalización de YPF

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Buenos Aires, 18 mar (EFE).- Una corte de apelaciones de los Estados Unidos aceptó la solicitud de Argentina de suspender las acciones orientadas a ejecutar una sentencia en contra del país suramericano en el millonario litigio por la nacionalización de la petrolera YPF hasta tanto se dicte una sentencia de fondo en el caso.

Fuentes oficiales informaron que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos aceptó este miércoles la solicitud de emergencia presentada por Argentina para suspender el proceso de ‘discovery’ (descubrimiento de pruebas) orientado a ejecutar una sentencia en contra del país dictada en 2023 por la jueza superior del distrito de Nueva York Loretta Preska.

El tribunal de alzada suspendió el proceso de ‘discovery’ a la espera de la resolución de la apelación presentada por Argentina contra el fallo condenatorio por 16.000 millones de dólares.

La nacionalización de YPF fue dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51 % de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.

El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando la firma británica Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionaria del 25 % en YPF al momento de la nacionalización de la petrolera.

Burford Capital y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

En 2023, Preska falló a su favor y condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares.

El fallo fue apelado por Argentina ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

En junio de 2025, Preska ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera, medida también apelada por el país suramericano.

YPF, controlada por el Estado argentino y cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina y cuenta con activos por 29.439 millones de dólares y un patrimonio neto de 11.044 millones de dólares. EFE

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