Corte de EEUU deniega pedido de operador eléctrico de P.Rico sobre cancelación de contrato

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San Juan, 19 jun (EFE).- El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos denegó este viernes la solicitud de LUMA Energy para paralizar la demanda presentada por el Gobierno de Puerto Rico que busca la cancelación de su contrato para operar el sistema eléctrico en la isla.

Tras el fallo, el caso continuará su curso en los tribunales de Puerto Rico mientras se atiende la apelación relacionada con una decisión previa de la jueza federal Laura Taylor Swain, según dijo en un comunicado la gobernadora de la isla, Jenniffer González.

«Nuestro compromiso con el pueblo sigue firme», aseguró González, al tiempo en que mencionó algunos destaques de su administración con la red eléctrica de la isla que lleva intentando reconstruirse desde que el huracán María lo destruyó con su paso en septiembre de 2017.

Entre esos logros que detalló González están el aumentar la capacidad del sistema, rehabilitando las plantas y aumentando la generación de energía, «lo que ha reducido significativamente la cantidad de apagones y evitó un apagón masivo el pasado verano como algunos proyectaban».

«Pero las fallas en la transmisión a cargo de LUMA sumado a las ejecutorias en contra de la gente como cerrar oficinas, eliminar brigadas nocturnas (que logramos revocar) no le han servido bien al pueblo», afirmó.

«Por eso, seguimos firmes, sumando victorias judiciales para sacar a LUMA y traer un nuevo operador que cumpla con un compromiso contractual, donde la gente tenga un servicio básico como electricidad confiable y asequible», expresó la gobernadora.

Criticó además a LUMA por intentar retrasar la determinación final de este asunto mediante juegos procesales, primero removiendo el caso para que se atienda en la esfera federal y privando a las cortes estatales de jurisdicción para atenderlo, y, después, apelando ese fallo en su contra.

Como consecuencia de la decisión tomada este viernes, la gobernadora adelantó que el próximo lunes entrará en efecto la determinación de la juez Swain de remitir los casos de anulación al Tribunal Supremo de Puerto Rico. EFE

jm/cpy