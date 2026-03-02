Corte de EEUU rechaza retrasar la implementación del fallo del Supremo sobre aranceles

2 minutos

Washington, 2 mar (EFE).- Un tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes retrasar por tres meses la implementación del fallo del Tribunal Supremo que invalidó la mayor parte de los aranceles activados por el Gobierno del presidente Donald Trump, lo que abre la puerta a que comiencen a procesarse los reembolsos millionarios que ya han reclamado diferentes importadores.

El tribunal de apelaciones para el Circuito Federal estadounidense rechazó hoy la petición del Gobierno Trump, y deja vía libre para que la Corte de Comercio Internacional comience a procesar las devoluciones.

El pasado viernes, la Administración había solicitado al tribunal que concediera un plazo de 90 días para que «permitir que los poderes políticos tengan la oportunidad de considerar opciones» con respecto a los pagos.

El fallo del Tribunal Supremo del pasado 20 de febrero, que determinó que Trump no podía emplear una ley de emergencia económica para imponer aranceles, ha deparado una oleada de demandas ante la Corte de Comercio Internacional por parte de todo tipo empresas que solicitan el reembolso de los derechos de importación que abonaron en las aduanas.

Entre las grandes empresas que han pedido ser reembolsadas se encuentran el gigante de la logística FedEx, la cosmética Revlon, el fabricante de óptica EssilorLuxottica o la minorista Costco.

En total, se calcula que actualmente hay más de 2.000 demandas arancelarias cursadas o en proceso de ser presentadas.

Aunque no se ha publicado una cifra exacta, diferentes análisis apuntan a que el Gobierno estadounidense podría llegar a tener que reembolsar una cantidad que estaría entre 130.000 y más de 200.000 millones de dólares, volúmenes que prometen tener un impacto en la salud fiscal de la primera economía mundial. EFE

asb/rcf