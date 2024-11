Corte de Guatemala ordena regreso a prisión de periodista Zamora

Un tribunal de apelaciones de Guatemala revocó este viernes el arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora y ordenó que vuelva a prisión, una decisión criticada por el presidente Bernardo Arévalo y organizaciones de prensa.

El periodista estaba bajo arresto domiciliario desde el 19 de octubre tras pasar más de dos años en una cárcel, por un proceso por supuesto lavado de dinero impulsado por la fiscalía y rechazado por organizaciones internacionales de prensa.

«Confirmado, nos notificaron hace un rato que revocaron las medidas sustitutivas (arresto domiciliario). Esto es solo un ejemplo más en una serie de abusos y arbitrariedades», dijo a la AFP José Zamora, hijo del comunicador, vía telefónica desde Estados Unidos.

El tribunal aceptó una apelación presentada por la Fiscalía, que se opuso a la medida sustitutiva otorgada por un juez el 18 de octubre.

Zamora tiene 48 horas de plazo para volver a prisión. Con el fin de evitarlo, la defensa presentó este mismo viernes un recurso ante la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema en la capital.

«Estamos pidiendo a la Corte que de forma inmediata y urgente resuelva este amparo. ¿Con qué fin? que pueda dejar sin efecto o suspender la resolución de la Sala» que ordena que vuelva a prisión, explicó el abogado Francisco Vivar.

Zamora en declaraciones al diario local Prensa Libre afirmó que permanecerá en su residencia en la zona sur de la capital porque «si viene la autoridad me van a encontrar aquí. Yo les voy a abrir la puerta, los voy a acompañar donde quieran».

«Que mi caso sirva para que la arbitrariedad y los abusos de los poderes establecidos terminen. Yo ya acepté el destino, sea el que sea, y aquí estoy esperando lo que decían hacer», agregó al comentar que evalúa si se presenta de forma voluntaria a los tribunales.

– «Abusiva y arbitraria» –

El periodista de 68 años fue arrestado tras publicar en su diario El Periódico casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente derechista Alejandro Giammattei (2020-2024). Su medio cerró en 2023, mientras él estaba en prisión preventiva.

Arévalo lamentó la decisión judicial en la red X: «Nuevamente buscan que José Rubén Zamora vuelva a prisión de forma completamente abusiva y arbitraria».

En la misma línea se pronunció la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que calificó como «alarmante» el retorno de Zamora a la cárcel.

«Esta es una medida escandalosa que pone de manifiesto la continua corrupción del poder judicial guatemalteco», afirmó la directora de campañas de RSF, Rebecca Vincent.

Quien se congratuló con la decisión judicial fue el activista de ultraderecha Ricardo Méndez Ruiz, quien lidera la llamada Fundación Contra el Terrorismo (FCT).

«La FCT agradece a la fiscal (Leonor Morales), gracias a cuya brillante apelación este delincuente regresa a donde le corresponde estar», escribió Méndez en la red X.

El periodista es acusado por la fiscalía de presunto chantaje y lavado de dinero y obstrucción de la justicia.

Sin embargo, la fiscal general, Consuelo Porras, y otros responsables de esta entidad están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por «corruptos» y «antidemocráticos».

– «Me sentí digno» –

Zamora estuvo recluido en la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, en el norte de Ciudad de Guatemala, desde el 29 de julio de 2022 hasta el 19 de octubre pasado cuando salió y se instaló en su casa.

En una entrevista con la AFP el 11 de noviembre, Zamora denunció que en Guatemala había «una clepto-narco-dictadura con disfraz de democracia» y afirmó que nunca sintió vergüenza por estar en la cárcel.

«Aprendí a vivir ya con humildad, con paciencia, con fe. No me hicieron daño, lamento el tiempo que dejé de ver a mis hijos y a mis nietos y a mi esposa, pero me sentí libre […], me sentí digno, me sentí correcto, no me sentía avergonzado, siempre me sentí orgulloso», expresó.

Un tribunal lo condenó el 14 de junio de 2023 a seis años de prisión por lavado de dinero, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse.

