Corte europea acepta revisar queja del ex primer ministro Sócrates contra el Estado luso

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Lisboa, 13 abr (EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha aceptado revisar la denuncia presentada por el ex primer ministro José Sócrates (2005-2011) contra el Estado portugués por cómo se ha procedido en el caso en el que se le acusa de una veintena de delitos de corrupción, blanqueo y fraude fiscal, informó este lunes la defensa del político.

El anuncio fue realizado en una rueda de prensa en Bruselas en la que estuvo presente Sócrates junto con sus abogados, que precisaron que esta decisión se da en muy pocas ocasiones e implica que, «tras un análisis inicial, la Corte ha identificado cuestiones legales serias» en este proceso, desarrollado en Portugal desde hace más de una década, que necesitan revisión.

Aun así, aclararon que no se trata de que haya una decisión final a su favor y que, tras recibir más información, el tribunal podría decidir desestimar el caso, aunque consideraron que sería algo «muy raro». EFE

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