Corte hongkonesa concluye la última etapa de juicio contra Jimmy Lai, que espera sentencia

Pekín, 28 ago (EFE).- El juicio al magnate mediático hongkonés Jimmy Lai quedó a la espera de sentencia, después de que el tribunal anunciara este jueves que ha completado todos los procedimientos legales, informan medios locales.

La corte hongkonesa anunció que ha completado todos los procedimientos relacionados con los alegatos presentados por la defensa -descartó algunos de ellos, que quedan ahora a la espera de una declaración escrita revisada-, y aplazó la resolución del caso para una fecha posterior todavía sin especificar.

El fundador del desaparecido rotativo Apple Daily y tres empresas de su grupo editorial están acusados de sedición y de connivencia con fuerzas extranjeras bajo la Ley de Seguridad Nacional, cargos que podrían acarrearle cadena perpetua, si bien se desconoce por el momento cuándo se anunciará un fallo. EFE

