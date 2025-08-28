Corte hongkonesa concluye la última etapa de juicio contra Jimmy Lai, que espera sentencia

Pekín, 28 ago (EFE).- El juicio al magnate mediático hongkonés Jimmy Lai quedó a la espera de sentencia, después de que el tribunal anunciara este jueves que ha completado todos los procedimientos legales, informan medios locales.

La corte hongkonesa anunció que ha completado todos los procedimientos relacionados con los alegatos presentados por la defensa -descartó algunos de ellos, que quedan ahora a la espera de una declaración escrita revisada-, y aplazó la resolución del caso para una fecha posterior todavía sin especificar.

El fundador del desaparecido rotativo Apple Daily y tres empresas de su grupo editorial están acusados de sedición y de connivencia con fuerzas extranjeras bajo la Ley de Seguridad Nacional, cargos que podrían acarrearle cadena perpetua, si bien se desconoce por el momento cuándo se anunciará un fallo.

Según el medio local Bastille Post, en la sesión de hoy, la 156ª del proceso, acusación y defensa dieron por cerradas sus conclusiones, y los abogados de Lai presentaron un escrito para que se tuviesen por acreditados determinados «hechos notorios» sin necesidad de prueba.

El tribunal consideró que la mayoría de los puntos relativos a política internacional, antecedentes históricos o entorno mediático no eran adecuados para ser admitidos como tales y aceptó solo algunos.

En sus alegatos, la representación legal del empresario sostuvo que Apple Daily ejercía una gran influencia y que su línea editorial conectaba con una mayoría de ciudadanos de Hong Kong.

La jueza señaló que no se había aportado evidencia que respaldase esas afirmaciones y precisó que las considerará como parte de la argumentación de la defensa, no como un «hecho notorio».

A su entrada en la sala, Lai saludó en varias ocasiones a los asistentes y esbozó sonrisas dirigidas al público, recogió el medio local HK01.

El empresario y las tres compañías vinculadas a su grupo afrontan, además del cargo de «conspiración para imprimir y reproducir material sedicioso», dos acusaciones de «conspiración para coludir con fuerzas extranjeras o externas para poner en peligro la seguridad nacional».

La Fiscalía ha sostenido que artículos publicados por Apple Daily y presuntos contactos con activistas formaban parte de una estrategia para promover sanciones contra Hong Kong y el Gobierno central chino.

La defensa, por su parte, ha negado que existan pruebas de instrucciones directas de Lai a otros activistas o de que las publicaciones del diario constituyeran incitación a la sedición, y enmarcaron los textos en la función de los medios de facilitar el debate público.

El proceso, iniciado en diciembre de 2023, ha estado marcado por varios aplazamientos, entre ellos los de mediados de agosto por una alerta de lluvias torrenciales y por motivos médicos del acusado, además de por una fuerte presencia policial en las inmediaciones de los juzgados durante cada sesión.

El caso ha suscitado críticas de organizaciones de prensa y derechos humanos y ha adquirido una nueva dimensión internacional después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara este mes que la posible liberación de Lai figura en la agenda de las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín, que considera a Lai un «peón de fuerzas antichinas». EFE

