The Swiss voice in the world since 1935

Corte IDH llama a jueces de Perú a abstenerse de aplicar amnistía a policías y militares

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lima, 5 sep (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispuso este viernes que los jueces peruanos se abstengan de aplicar por el momento la amnistía a militares, policías y civiles de los comités de autodefensa por delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El tribunal internacional emitió esta disposición como medida cautelar, «a fin de que no surta efectos jurídicos hasta que la Corte se pronuncie» de manera definitiva sobre esta amnistía, después de que la presidenta del país, Dina Boluarte, promulgase la norma, en desacato al organismo internacional, que había dispuesto que suspendiese la tramitación de la ley.

La amnistía, aprobada en el Congreso a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras, la mayoría de derechas, que respaldan al Gobierno de Boluarte y cuentan con militares y policías retirados en sus filas, beneficia a procesados por delitos en el combate contra Sendero Luminoso y el MRTA y también a aquellos condenados que superen los 70 años de edad. EFE

fgg/dub/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR